¡La mujer más bella del planeta! Joheirry Mola, de República Dominicana, se coronó Miss Mundo 2026 en Vietnam

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Joheirry Mola Domínguez, representante de República Dominicana, se coronó como Miss Mundo 2026, logrando la segunda corona para el país en la historia del certamen internacional. Este sábado 5 de septiembre, la modelo logró imponerse a las candidatas de España (Elisabeth Reynés Alabern) y Malasia (Taanusiya Chetty), quienes quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Joheirry Mola, de 24 años y 1.75 metros de estatura, recibió la corona de manos de la reina saliente, la tailandesa Suchata Chuangsri, en una ceremonia que se llevó a cabo en Nha Trang, Vietnam, junto a otras 110 representantes de distintas naciones.

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Joheirry Mola, actual Miss Mundo 2026, estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

Cabe indicar que desde que inició el certamen, la dominicana siempre se perfiló como una de las grandes favoritas. Por ejemplo, antes de la gran final, Mola Domínguez consiguió destacarse en el Miss Mundo 2026 al convertirse en la ganadora del Top Model Challenge para América y el Caribe, lo que le permitió asegurar su clasificación al TOP 40. En esa competencia, Joheirry superó a representantes de Colombia, Venezuela, Guayana Francesa y Estados Unidos.

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¿Quién es Joheirry Mola, la flamante Miss Mundo 2026?

Joheirry Mola, actual Miss Mundo 2026, estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Además de desarrollar una carrera como modelo profesional, también trabaja como docente de Literatura y Estudios Sociales, así como corresponsal de noticias, según detalla su perfil oficial en la organización Miss Mundo.

La flamante soberana es también fundadora y presidenta de Voices of Tomorrow, un proyecto orientado a mejorar el acceso a la enseñanza del inglés para niños y jóvenes de comunidades en situación vulnerable. Este compromiso social se alinea con uno de los pilares del certamen Miss Mundo, que destaca las iniciativas de impacto comunitario mediante su programa Beauty With a Purpose.

Así quedaron los TOP del Miss Mundo 2026

TOP 3 del Miss Mundo 2026

Segunda finalista: Malasia (Taanusiya Chetty)

Primera finalista: España (Elisabeth Reynés Alabern)

Ganadora: República Dominicana (Joheirry Mola)

TOP 6 del Miss Mundo 2026

Eritrea (Snit Habteab) / Elección del público

Malasia (Taanusiya Chetty) / Belleza con propósito

Vietnam (Bảo Ngọc Lê Nguyễn) / Asia

República Dominicana (Joheirry Mola) / América & Caribe

España (Elisabeth Reynés Alabern) / Europa

Sudáfrica (Romanda Hombir) / África

TOP 12 del Miss Mundo 2026