HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Corte de La Libertad desarrolla X Feria Llapanchikpaq Justicia en el centro poblado El Milagro

La Corte Superior de Justicia de La Libertad llevó a cabo la décima edición de la Feria Llapanchikpaq Justicia, ofreciendo servicios gratuitos al centro poblado El Milagro.

Esta jornada reunió a diversas instituciones para acercar la justicia a la ciudadanía. Foto: difusión.
Esta jornada reunió a diversas instituciones para acercar la justicia a la ciudadanía. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia y en coordinación con diversas instituciones públicas y privadas, realizó con éxito la décima edición de la Feria Llapanchikpaq Justicia en el centro poblado El Milagro, una jornada que permitió acercar servicios gratuitos y brindar orientación a la ciudadanía de esta zona.

La actividad fue inaugurada por la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, quien destacó y agradeció la participación de las instituciones presentes, así como el compromiso de los magistrados y servidores judiciales que se sumaron a esta jornada.

PUEDES VER: Corte de La Libertad reconoce a servidores por su labor en el Poder Judicial | La Libertad | La República

lr.pe

Durante su intervención, resaltó la importancia de generar espacios que faciliten el acceso a la justicia y a los servicios públicos, especialmente para aquellas personas que, por diversas circunstancias, enfrentan dificultades para trasladarse hasta las entidades correspondientes y ejercer plenamente sus derechos.

corte-de-la-libertad

La presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, subrayó la importancia de hacer accesibles los derechos y servicios públicos. Foto: difusión.

“La justicia no puede ser un privilegio reservado para quien conoce las leyes, dispone de recursos o tiene facilidad para llegar hasta una sede judicial. La justicia debe ser accesible para todos, especialmente para quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad”, remarcó la doctora León Velásquez.

La décima feria contó con la participación de diversas instituciones, como el Programa Warmi Ñam, Sunarp, Hidrandina, GRELL, Pensión 65, Conadis, Reniec, Defensoría del Pueblo, Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Demuna, Centro de Emergencia Mujer, EsSalud, Jurado Nacional de Elecciones, Clínica San Pablo, Viva Salud e Instituto Montalvo, quienes ofrecieron sus servicios de manera gratuita a todos los pobladores de El Milagro.

Asimismo, jueces y servidores de la Corte de La Libertad brindaron atención personalizada y orientación sobre la Ley N.º 30364, la tramitación de antecedentes judiciales y el uso del Botón de Pánico. Durante la jornada, también se recibieron demandas de alimentos y filiación, se ofreció información sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y se brindaron servicios de consultorio médico y psicológico. Además, se atendieron consultas relacionadas con casos de violencia, atención al usuario y otros servicios de orientación judicial.

Por su parte, el alcalde de la Municipalidad de El Milagro, David Carrasco Huamán, destacó la iniciativa, que congregó a más de 20 instituciones en la plaza principal de este centro poblado. Asimismo, señaló que los moradores requieren un mayor acompañamiento por parte de las entidades públicas para hacer valer sus derechos y acceder a una atención más humana, cercana y personalizada, que contribuya a mejorar su calidad de vida.

PUEDES VER: La Libertad: inauguran Juzgado de Paz Letrado Civil Transitorio en Trujillo | La Libertad | La República

lr.pe

Al inicio de la feria, la titular Cecilia León Velásquez impuso las medallas y distintivos a los estudiantes de los centros educativos de El Porvenir, Laredo y Trujillo, quienes se desempeñan como jueces y secretarios de paz escolar en sus respectivas instituciones, y los exhortó a asumir esta labor con responsabilidad y empatía, destacando que su intervención puede contribuir a generar cambios positivos y reducir los casos de violencia escolar.

Por otro lado, entregó cocinas a los comedores populares y a los beneficiarios de los vasos de leche de la zona, gracias al aporte de magistrados y servidores que contribuyeron a la adquisición de estos artefactos, con el propósito de fortalecer su capacidad de respuesta ante las necesidades de alimentación de las personas en condición de vulnerabilidad que hacen uso de estos servicios.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
"Tenía acento venezolano": testigo describe a falso policía que habría estado en escena del cuádruple crimen en Trujillo

"Tenía acento venezolano": testigo describe a falso policía que habría estado en escena del cuádruple crimen en Trujillo

LEER MÁS
La Libertad: incendio forestal en Cachicadán afecta más de 9 hectáreas y obliga a cerrar temporalmente circuito turístico del cerro La Botica

La Libertad: incendio forestal en Cachicadán afecta más de 9 hectáreas y obliga a cerrar temporalmente circuito turístico del cerro La Botica

LEER MÁS
Corte de La Libertad desarrolla conferencia sobre los elementos esenciales del proceso laboral

Corte de La Libertad desarrolla conferencia sobre los elementos esenciales del proceso laboral

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025