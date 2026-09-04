Corte de La Libertad desarrolla X Feria Llapanchikpaq Justicia en el centro poblado El Milagro

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La Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia y en coordinación con diversas instituciones públicas y privadas, realizó con éxito la décima edición de la Feria Llapanchikpaq Justicia en el centro poblado El Milagro, una jornada que permitió acercar servicios gratuitos y brindar orientación a la ciudadanía de esta zona.

La actividad fue inaugurada por la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, quien destacó y agradeció la participación de las instituciones presentes, así como el compromiso de los magistrados y servidores judiciales que se sumaron a esta jornada.

Durante su intervención, resaltó la importancia de generar espacios que faciliten el acceso a la justicia y a los servicios públicos, especialmente para aquellas personas que, por diversas circunstancias, enfrentan dificultades para trasladarse hasta las entidades correspondientes y ejercer plenamente sus derechos.

La presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, subrayó la importancia de hacer accesibles los derechos y servicios públicos. Foto: difusión.

“La justicia no puede ser un privilegio reservado para quien conoce las leyes, dispone de recursos o tiene facilidad para llegar hasta una sede judicial. La justicia debe ser accesible para todos, especialmente para quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad”, remarcó la doctora León Velásquez.

La décima feria contó con la participación de diversas instituciones, como el Programa Warmi Ñam, Sunarp, Hidrandina, GRELL, Pensión 65, Conadis, Reniec, Defensoría del Pueblo, Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Demuna, Centro de Emergencia Mujer, EsSalud, Jurado Nacional de Elecciones, Clínica San Pablo, Viva Salud e Instituto Montalvo, quienes ofrecieron sus servicios de manera gratuita a todos los pobladores de El Milagro.

Asimismo, jueces y servidores de la Corte de La Libertad brindaron atención personalizada y orientación sobre la Ley N.º 30364, la tramitación de antecedentes judiciales y el uso del Botón de Pánico. Durante la jornada, también se recibieron demandas de alimentos y filiación, se ofreció información sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y se brindaron servicios de consultorio médico y psicológico. Además, se atendieron consultas relacionadas con casos de violencia, atención al usuario y otros servicios de orientación judicial.

Por su parte, el alcalde de la Municipalidad de El Milagro, David Carrasco Huamán, destacó la iniciativa, que congregó a más de 20 instituciones en la plaza principal de este centro poblado. Asimismo, señaló que los moradores requieren un mayor acompañamiento por parte de las entidades públicas para hacer valer sus derechos y acceder a una atención más humana, cercana y personalizada, que contribuya a mejorar su calidad de vida.

Al inicio de la feria, la titular Cecilia León Velásquez impuso las medallas y distintivos a los estudiantes de los centros educativos de El Porvenir, Laredo y Trujillo, quienes se desempeñan como jueces y secretarios de paz escolar en sus respectivas instituciones, y los exhortó a asumir esta labor con responsabilidad y empatía, destacando que su intervención puede contribuir a generar cambios positivos y reducir los casos de violencia escolar.

Por otro lado, entregó cocinas a los comedores populares y a los beneficiarios de los vasos de leche de la zona, gracias al aporte de magistrados y servidores que contribuyeron a la adquisición de estos artefactos, con el propósito de fortalecer su capacidad de respuesta ante las necesidades de alimentación de las personas en condición de vulnerabilidad que hacen uso de estos servicios.