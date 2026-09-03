‘Jhonsson Pulpo’, el hombre de las mil caras, tenía varios pasaportes y DNI peruanos

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Una nueva investigación reveló que Jhonsson Smith Cruz Torres no solo se sometió a varias intervenciones quirúrgicas en el rostro para modificar su apariencia y dificultar su identificación mientras permanecía prófugo, sino que utilizó documentos falsos para mantenerse un paso adelante de las autoridades y, así, evadir la justicia.

El sindicado cabecilla de la organización criminal transnacional Los Pulpos, conocido también con los alias de 'JHS', 'Narizón J' y 'El J', es titular del documento nacional de identidad 72223712.

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'Jhonsson Pulpo' fue detenido la mañana del martes en la calle Isaac Tamayo 661 en La Paz, Bolivia, tras un trabajo conjunto del Equipo Especial Sensitivo contra el Crimen Organizado Transnacional, el FBI-Lima, la División de Investigaciones Especiales de la Dirandro, la DEA-Perú, la Policía Nacional de Bolivia y la División de Ciberdelincuencia de ese país.

Al momento de su captura, junto a Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez se le encontraron los pasaportes peruanos N° 124540326 a nombre de Julio César Reyes Ordinola; N° 120653497 a nombre de Ronaldo Fabricio Caballero Tuesta, así como el DNI 70864712 a nombre de Julio César Reyes Ordinola.

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También dos cédulas de identidad bolivianas, una de ellas con el N° 9939544 a nombre de Edilson Junior Díaz Quispe; y la otra N° 13153378 a nombre de Axel Arturo Aguilar Portugal. todos estos documentos son materia de análisis, tanto por las autoridades de Perú como de Bolivia, para determinar desde cuándo los venía utilizando.

'Jhonsson Pulpo', como se sabe, tenía una orden de captura internacional por el delito contra el patrimonio (robo agravado con subsecuente muerte), homicidio calificado, sicariato, organización criminal, secuestro agravado, entre otros delitos.

Está condenado a cadena perpetua y era solicitado por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supranacional de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

EMPEZÓ ANTES DE LOS 17 AÑOS

Por eso, tal vez, fue sometido a varias cirugías estéticas en el rostro. De acuerdo con las autoridades bolivianas, los cambios físicos habrían sido parte de las medidas utilizadas para evitar ser reconocido y capturado durante el tiempo que permaneció fuera del alcance de las autoridades.

La Policía Boliviana confirmó que fueron encontrados en su poder US$10.000 en efectivo, así como ropa de alta gama, juegos de PlayStation y otros objetos de valor.

Su carrera delictiva empezó antes de los 17 años, momento tras la detención de su padre. Según la Policía, esta aprehensión lo llevó a tomar las riendas de la banda Los Pulpos con el soporte de sus tíos.

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El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, recuerda que en el año 2014, 'Jhonsson Pulpo' asumió la conducción definitiva de la estructura criminal, liderando su expansión operativa desde el norte peruano hacia diversos países de la región como Chile, Bolivia y Argentina.

Desde el último lunes fue trasladado hacia una división policial especializada. En dicho recinto permanecerá recluido mientras la fiscalía formula los requerimientos legales para ponerlo a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

BASE NAVAL O ANCÓN

Tras su arribo a Lima el último lunes, fue trasladado a la División de Investigación de Lavado de Activos, ubicada en el distrito de La Victoria. Posteriormente, fue derivado a las instalaciones de la Dircote, donde permanece hasta el momento. Aún se realizan diligencias importantes

Tras ello se espera que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determine el establecimiento penitenciario donde cumplirá la máxima pena impuesta en su contra.

Será la Base Naval del Callao, donde estará incomunicado y solo tendrá una hora de acceso al patio, o el penal de Ancón, donde hay un régimen especial que alberga a procesados y sentenciados por delitos de alta peligrosidad (sicariato, extorsión, homicidio calificado y robo agravado) bajo estrictas medidas de aislamiento.

Aunque han habilitado un pabellón de extrema seguridad (régimen A1) que cuenta con secciones especializadas como el pabellón de máxima seguridad diseñado para neutralizar cabecillas de organizaciones criminales y cortar comunicaciones ilícitas ("apagón carcelario").