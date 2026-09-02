La doble vida de Jhonsson Pulpo: fingió su muerte y se ocultó como agente inmobiliario en Bolivia

Jhonsson Pulpo es acusado de secuestros, extorsiones y ser cabecilla de la banda criminal Los Pulpos | Composición LR

Jhonsson Pulpo es acusado de secuestros, extorsiones y ser cabecilla de la banda criminal Los Pulpos | Composición LR

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Durante años, Jhonsson Smit Cruz Torres fue considerado un hombre muerto. Un acta de defunción registrada en 2020 permitió que el cabecilla de Los Pulpos desapareciera, al menos en los documentos, del radar de las autoridades peruanas. Sin embargo, mientras la justicia lo buscaba por delitos que incluían homicidio, extorsión y secuestro, él habría construido una nueva vida lejos de Trujillo.

La historia llegó a su punto final con su captura en Bolivia, luego de una búsqueda internacional que permitió reconstruir parte de la ruta que siguió el denominado 'Jhonsson Pulpo'. Según los informes difundidos tras su detención, el prófugo pasó por Chile y terminó instalado en La Paz, donde utilizaba otra identidad y se presentaba como agente inmobiliario.

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El hombre que durante años fue uno de los principales objetivos de la Policía peruana logró así mantenerse oculto mientras sobre él pesaba una condena de cadena perpetua.

El delincuente que fue declarado muerto

Uno de los capítulos más insólitos de la historia de Jhonsson Smit Cruz Torres ocurrió en agosto de 2020. Un acta inscrita en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) certificó su fallecimiento tres días antes, pese a que el delincuente continuaba con vida.

La forma en que se consiguió emitir ese documento todavía es materia de investigación. Lo cierto es que la falsa muerte permitió que el prófugo dejara de aparecer oficialmente como una persona buscada y facilitó su ocultamiento.

Pero mientras su nombre quedaba asociado a un supuesto fallecimiento, las investigaciones continuaban acumulando hechos vinculados con Los Pulpos. Con el paso de los años aparecieron nuevas evidencias y testimonios que apuntaban a que Jhonsson Pulpo seguía dirigiendo actividades criminales desde la clandestinidad.

Videos difundidos posteriormente incluso lo mostraron participando en reuniones y fiestas durante el periodo en que oficialmente figuraba como fallecido.

De cabecilla criminal a supuesto agente inmobiliario

La fuga no terminó con la falsificación de su muerte. De acuerdo con información difundida por medios peruanos y autoridades bolivianas, Cruz Torres recorrió distintos países hasta establecerse en Bolivia.

En La Paz habría adoptado una identidad diferente y construido una fachada completamente alejada de su pasado criminal. Según el informe de Latina, se presentó como agente inmobiliario y llegó a ocupar inmuebles en sectores residenciales de la capital boliviana.

Entre los lugares mencionados figuran una vivienda ubicada en Achumani y un departamento en Irpavi. Imágenes difundidas durante las investigaciones permitieron observar al prófugo dentro de un condominio y con una apariencia física distinta a la que tenía cuando era buscado en Perú.

Las autoridades bolivianas también señalaron que habría recurrido a intervenciones quirúrgicas para modificar sus rasgos físicos, una estrategia que habría utilizado para dificultar su identificación.

Así, durante su permanencia en Bolivia, el hombre que en Perú era buscado por una condena de cadena perpetua podía presentarse ante otras personas como un ciudadano dedicado al negocio inmobiliario.

¿Por qué buscaban a Jhonsson Pulpo?

El nombre de Jhonsson Smit Cruz Torres empezó a ganar notoriedad en Trujillo desde su adolescencia. Las investigaciones policiales lo vincularon desde joven con actividades delictivas y posteriormente con la organización criminal Los Pulpos.

Su padre, Jhon Smith Cruy Arce, alias 'Jhon Pulpo', fue señalado como uno de los principales líderes históricos de la organización y permanece recluido en el penal de Challapalca. Jhonsson formó parte de una nueva generación vinculada al grupo criminal y posteriormente habría asumido un papel de liderazgo.

Las investigaciones atribuyeron a Los Pulpos actividades como extorsiones, secuestros, sicariato, tráfico de terrenos y cobro de cupos. También se investigaron presuntos vínculos de integrantes de la organización con actividades relacionadas con la minería ilegal en Pataz.

Uno de los casos que terminó marcando el destino judicial de Jhonsson fue el asesinato de una comerciante conocida como la 'reina de la papa trujillana', ocurrido en el mercado La Hermelinda.

Testigos y cámaras de seguridad permitieron reconstruir el ataque. Aunque Cruz Torres consiguió escapar, su cómplice Jhonatan Rafael Quispe Orbegoso fue capturado y posteriormente procesado por el crimen.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo terminó condenando a ambos a cadena perpetua por homicidio y robo agravado, además de establecer una reparación civil de S/60.000 para los familiares de la víctima. Jhonsson, sin embargo, ya había desaparecido.

Una fuga que terminó en La Paz

La falsa muerte se convirtió en una pieza clave de su estrategia para mantenerse prófugo. La ruta posterior lo llevó fuera del Perú y, finalmente, hasta Bolivia, donde habría conseguido mantenerse durante años bajo una identidad distinta.

La investigación internacional permitió establecer que detrás de aquella nueva identidad estaba el mismo hombre que las autoridades peruanas buscaban desde hacía años.

Su captura en La Paz puso fin a una de las fugas más prolongadas y llamativas relacionadas con el crimen organizado en el norte del Perú. El supuesto fallecido volvió a aparecer vivo y terminó nuevamente bajo custodia policial.

Ahora, el siguiente capítulo de la historia será su retorno al Perú y la ejecución de la condena que pesa sobre él, además de las investigaciones pendientes por otros hechos criminales que las autoridades atribuyen a su organización.

El hombre que durante años consiguió esconderse detrás de un certificado de defunción, una identidad distinta y una fachada de agente inmobiliario dejó de ser un 'fantasma'. Su captura en Bolivia permitió finalmente ponerle rostro al prófugo que la Policía peruana buscó durante años.