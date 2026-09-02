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Detenido por masacre en Trujillo estaba en su casa el día del cuádruple asesinato, asegura su abogado: "Estaba descansando"

El abogado de Ángel Bocanegra sostuvo que su patrocinado estaba en su vivienda cuando ocurrió el asesinato de cuatro personas en Trujillo.

El abogado de uno de los detenidos cuestionó el actuar de la Policía Nacional en la intervención
El abogado de uno de los detenidos cuestionó el actuar de la Policía Nacional en la intervención | Composición LR
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El abogado David Maldonado Jara, defensor de Ángel Bocanegra, uno de los detenidos durante las investigaciones por el cuádruple crimen ocurrido en Trujillo, aseguró que hasta el momento no se ha encontrado evidencia que vincule a su patrocinado con el asesinato de las cuatro personas.

Según el letrado, Bocanegra se encontraba en su domicilio el día en que ocurrió la masacre. Como parte de las diligencias realizadas tras su detención, las autoridades revisaron el teléfono celular de su patrocinado, pero —de acuerdo con la versión del abogado— no encontraron información que lo relacione con el crimen.

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"Mi cliente es inocente. Estaba en su casa descansando, lo han sacado y lo han buscado a las 3 a. m. (…) Se revisó el teléfono de mi patrocinado y no se encontró ninguna evidencia que lo vincule con este hecho", sostuvo Maldonado Jara al referirse a las diligencias efectuadas por la Policía.

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Abogado cuestiona intervención policial

El defensor también cuestionó la forma en que la Policía habría identificado y detenido a los investigados. En ese sentido, señaló que existirían diferencias entre las características físicas de los detenidos y las de los sujetos que aparecen en las imágenes registradas durante el ataque.

Maldonado Jara consideró que la intervención policial habría partido de una identificación que, a su criterio, no sería suficiente para establecer la participación de su patrocinado en el cuádruple homicidio.

El caso continúa bajo investigación para determinar quiénes participaron en el ataque y cuál fue el móvil del crimen. Las diligencias deberán establecer, mediante pruebas y pericias, la eventual responsabilidad de los detenidos.

La defensa de Bocanegra, en tanto, sostiene que no existen elementos que acrediten su participación y que su presencia en su domicilio durante la fecha del crimen deberá ser contrastada con las diligencias correspondientes.

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