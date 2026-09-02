Fujimori se lava las manos por desempeño de Arriola en la PNP: "Esa respuesta se la dejo al ministro del Interior"

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La presidenta Keiko Fujimori rehuyó pronunciarse sobre el desempeño del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y prefirió derivar cualquier evaluación al Ministerio del Interior. "Esa respuesta se la traslado al ministro del Interior que es el que constantemente está viendo el desempeño de cada miembro de la PNP", afirmó la mandataria ante la prensa.

Fujimori insistió en que su gobierno respeta la norma que blinda a Arriola en el cargo por dos años. "La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen una norma que lo que hace es fortalecer la institucionalidad", dijo. Con estas declaraciones, Fujimori dejó entrever que no piensa mover una ficha que, según la propia ley, no depende solo de ella. El comandante general asumió el puesto en septiembre de 2025 y, por decreto, su periodo se extiende hasta septiembre de 2027.

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La mandataria remató su intervención con un mensaje de respaldo institucional, aunque sin nombrar directamente a Arriola. "Quiero también resaltar que hoy tenemos una PNP y unas FFAA más fortalecidas que saben que tienen el respaldo del Gobierno", sostuvo. El comentario contrasta con el clima de cuestionamientos que se vive puertas adentro de su propia bancada, donde ya hay voces que piden evaluar la salida del jefe policial.

El Congreso no espera a Fujimori y busca sacar a Arriola por ley

Mientras la presidenta prefirió no pronunciarse sobre la continuidad de Óscar Arriola, el Congreso avanzó por su cuenta. Las congresistas de Juntos por el Perú Analí Márquez y Catherin Palomino presentaron dos proyectos de ley para derogar el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267, la norma que blinda al comandante general en el cargo durante dos años y que la propia Fujimori invocó para justificar su silencio.

Palomino fue clara al sustentar la propuesta. "El crimen y las extorsiones aumentan día a día y seguimos sin cambios significativos de parte de quienes dirigen la institución policial", dijo. Ambas iniciativas ya fueron enviadas a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara Baja.

El respaldo a la medida no se limita a la bancada que la impulsó. El diputado de Renovación Popular Diego Bazán confirmó que apoya la propuesta de Palomino y adelantó que tiene lista una iniciativa con el mismo objetivo. "Soy crítico del general Arriola", sostuvo.

A ese reclamo se sumaron directamente las bancadas de Ahora Nación y Renovación Popular, que exigieron la renuncia del comandante general tras el atentado en Trujillo. Ahora Nación lo planteó sin rodeos: "El Perú no puede seguir gobernado por el miedo. Desde el Congreso exigiremos los resultados que hoy nadie está dando".

Renovación Popular fue en la misma línea y cuestionó de forma directa la capacidad de Arriola para conducir a la Policía Nacional en medio de la crisis. "La Policía Nacional necesita un cambio en su conducción. Por ello, exigimos la renuncia de su comandante general, Óscar Arriola, y acciones inmediatas del Gobierno para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los peruanos", señaló el grupo parlamentario.