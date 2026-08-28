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Política

Elecciones municipales y regionales: Reniec permitirá votar con DNI vencido el próximo 4 de octubre

La resolución de Reniec establece una prórroga excepcional de la vigencia de estos documentos para facilitar la participación de los ciudadanos en los comicios regionales y municipales.

Adultos habilitados y que cuentan con DNI de menor de edad también podrán ejercer su voto con normalidad.
Adultos habilitados y que cuentan con DNI de menor de edad también podrán ejercer su voto con normalidad. | Foto: difusión | Foto: difusión
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso una prórroga excepcional para los documentos nacionales de identidad que se encuentren vencidos o cuya fecha de caducidad llegue antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La medida permitirá que los ciudadanos utilicen estos documentos durante la jornada electoral del 4 de octubre.

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La disposición está contenida en la Resolución Jefatural N. 000023-2026-RENIEC/JNAC y busca facilitar el ejercicio del derecho al sufragio durante los comicios en los que los peruanos elegirán a sus próximas autoridades regionales y municipales. La prórroga tiene carácter excepcional y está vinculada de forma específica al proceso electoral.

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¿Hasta cuándo tendrá vigencia el DNI vencido?

La prórroga permitirá utilizar el DNI vencido durante la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programada para el domingo 4 de octubre. La autorización tiene como finalidad exclusiva facilitar la participación electoral de los ciudadanos incluidos en el padrón.

Por ello, la extensión de la vigencia no significa que el documento recuperará su validez para todos los trámites civiles, administrativos o financieros. Una vez concluido el proceso electoral, los ciudadanos deberán verificar la situación de su DNI y, si corresponde, realizar el trámite de renovación.

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Adultos podrán votar con DNI de menor de edad en las elecciones 2026

La resolución de Reniec también permite que los electores presenten su DNI azul, amarillo o electrónico para ejercer su derecho al voto, incluso si el documento se encuentra vencido. La medida comprende las distintas versiones del DNI electrónico: 1.0, 2.0 y 3.0.

Además, los ciudadanos que ya alcanzaron la mayoría de edad, pero que aún cuentan con un DNI correspondiente a menor de edad, también podrán utilizarlo para sufragar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Según el padrón electoral de estos comicios, 26.314.724 ciudadanos están habilitados para votar. De este total, 1.735.329 electores tienen el DNI vencido, por lo que quedarán comprendidos dentro de la medida excepcional de Reniec.

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