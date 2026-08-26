MEF usa S/6.5 millones de la Reserva de Contingencia para consultas territoriales tras retraso por falta de presupuesto

De la partida aprobada por el MEF, el JNE recibirá S/4.230 millones, mientras que al Reniec se le destinarán S/2.313 millones. | Composición LR/IA

De la partida aprobada por el MEF, el JNE recibirá S/4.230 millones, mientras que al Reniec se le destinarán S/2.313 millones. | Composición LR/IA

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó S/6.544 millones de la Reserva de Contingencia para financiar los gastos preliminares de cinco consultas populares vinculadas con procesos de demarcación territorial. La transferencia llega después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) advirtieran que la falta de recursos disponibles a tiempo ya estaba afectando el cronograma de estas actividades.

La demora en el financiamiento no fue menor. El cronograma aprobado inicialmente contemplaba iniciar el empadronamiento de electores el 3 de agosto de 2026 y realizar las consultas el 11 de abril de 2027. Sin embargo, ante la falta de disponibilidad presupuestal, el JNE terminó trasladando el inicio del empadronamiento al 14 de setiembre y la fecha de las consultas al 25 de julio de 2027.

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JNE y Reniec recibirán S/6.5 millones

Del monto autorizado por el MEF, S/4.230 millones corresponden al JNE y S/2.313 millones a Reniec. La mayor parte se concentra en bienes y servicios: S/3.790 millones para el JNE y S/2.123 millones para Reniec.

El JNE también recibirá S/439.591 para personal y obligaciones sociales, mientras que Reniec tendrá S/190.000 para adquisición de activos no financieros. En total, alrededor de S/5.9 millones, equivalentes al 90,4% de la transferencia, corresponden a bienes y servicios.

El dinero no estaba originalmente disponible en los presupuestos de ambas entidades para estas actividades. El decreto señala que la transferencia se realiza con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF y se sustenta en la solicitud presentada por el JNE para cubrir los gastos preliminares de las consultas.

Reserva de Contingencia: qué es y qué implica usarla

La Reserva de Contingencia es un margen presupuestario que permite al Estado atender gastos que no pudieron ser previstos o que requieren financiamiento durante el año. Su función es darle al Gobierno capacidad de respuesta frente a necesidades extraordinarias sin tener que modificar constantemente la estructura general del presupuesto.

El riesgo está en que la Reserva tiene precisamente la función de servir como respaldo frente a nuevas necesidades. Por ello, cada transferencia reduce los recursos disponibles para atender otras contingencias que puedan aparecer durante el año, aunque la partida puede volver a ser reforzada mediante modificaciones presupuestarias.

El uso de la Reserva también debe diferenciarse de un aumento del déficit fiscal. Transferir recursos desde esta partida no significa automáticamente que el déficit aumente, porque se trata de una modificación dentro del presupuesto. El problema fiscal aparecería si el Estado asume nuevos gastos sin ingresos suficientes para financiarlos, lo que puede generar una mayor necesidad de financiamiento.

Falta de recursos ya había obligado a mover el cronograma

El antecedente que acompaña la transferencia es la advertencia formulada por Reniec en julio. La entidad comunicó al JNE que necesitaba contar previamente con los recursos para contratar personal, desplegar operaciones en campo, procesar información y actualizar y depurar los padrones electorales.

Según el acuerdo del JNE que modificó el cronograma, los tres organismos del sistema electoral evaluaron el problema el 24 de julio y concluyeron que la falta de disponibilidad oportuna del financiamiento integral generaba riesgos operativos, administrativos y logísticos para cumplir con las actividades previstas.

Por ello, el JNE dispuso continuar las gestiones ante el MEF y la Presidencia del Consejo de Ministros para asegurar los recursos necesarios. La transferencia aprobada este miércoles responde a ese pedido.

Cinco consultas están pendientes

Los procesos para los que se habilitarán los recursos están relacionados con anexiones, creación distrital y delimitación territorial. No se trata de las elecciones regionales y municipales de octubre, sino de consultas específicas sobre la organización territorial.

El financiamiento permitirá que JNE y Reniec desarrollen las actividades previas necesarias para estos procesos, cuyo nuevo cronograma establece que el empadronamiento se realizará entre el 14 de setiembre y el 20 de noviembre de este año. La aprobación definitiva del padrón está prevista para el 7 de abril de 2027 y la consulta para el 25 de julio.

Transferencia ocurre mientras MEF busca ordenar el gasto

La decisión se produce en un escenario fiscal en el que el MEF viene planteando medidas para contener y ordenar las cuentas públicas. A julio, el déficit fiscal anualizado se ubicó en 1% del PBI, de acuerdo con información difundida por el propio ministerio.

En ese contexto, los S/6,5 millones no representan por sí mismos un gasto irregular ni una partida de libre disposición: la Ley de Presupuesto 2026 permite excepcionalmente al MEF realizar modificaciones presupuestarias con cargo a la Reserva de Contingencia para financiar gastos asociados a procesos electorales. El propio decreto establece, además, que los recursos deberán utilizarse exclusivamente para el objetivo autorizado.

Sin embargo, el episodio deja un problema de programación presupuestaria: una actividad ya convocada tuvo que ser reprogramada antes de que se aseguraran los recursos necesarios para su ejecución. Ahora, con la transferencia aprobada, el JNE y Reniec deberán iniciar las actividades que quedaron pendientes y cumplir el nuevo cronograma establecido para las consultas territoriales.