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Tramita tu DNI el 29 y 30 de agosto: Reniec atenderá este fin de semana en 115 agencias del país

La entidad registral ofrecerá sus servicios de trámite y entrega del DNI durante este sábado y domingo para facilitar el acceso al documento ante la proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Reniec atenderá el 29 y 30 de agosto
Reniec atenderá el 29 y 30 de agosto | Composición LR / Andina
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que ofrecerá una atención especial este fin de semana para facilitar la realización de trámites y la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) a la población. La medida se implementa ante la proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

El 29 de agosto, los servicios estarán disponibles en 115 agencias a nivel nacional, incluyendo oficinas en Lima y Callao, mientras que el domingo 30 funcionarán cuatro centros de atención en Loreto y Puno. Conoce los detalles en la nota.

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Sábado 29: Reniec atenderá en Lima, Callao y regiones

Este día, el organismo brindará sus servicios en agencias de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tumbes, Ucayali, Lima y Callao. Los horarios se extenderán desde las 8.15 a. m. hasta las 12.45 p. m., según la sede. Puedes revisar la relación de agencias en este enlace.

En el caso de la capital y el puerto chalaco, la atención se ofrecerá en las agencias de San Borja y Miraflores de 8.15 a. m. a 12.45 p. m., mientras que en los centros de atención MAC Callao, MAC Lima Este, MAC Lima Norte, MAC Lima Sur y MAC Ventanilla se atenderá de 8.30 a. m. a 1.00 p. m.

Domingo 30: cuatro centros de atención en Loreto y Puno

Para esta jornada, el Reniec habilitará cuatro oficinas ubicadas en las regiones mencionadas. En Loreto, funcionarán los centros de atención Putumayo (Calle Arequipa s/n) y Yavarí (Calle Nueva Jerusalén s/n, local municipal); mientras que en Puno atenderán los centros Crucero (Plaza de Armas s/n) y Moho (Circunvalación s/n, terminal terrestre). La atención será de 8.15 a. m. a 12.45 p. m. en estos puntos.

Consulta si tu DNI está listo para recogerlo

Para realizar este procedimiento, solo debes acceder a la página oficial de Reniec en este enlace, ingresar tu número de DNI o de solicitud y hacer clic en 'Consultar'. A continuación, aparecerán tus datos completos, la sede que elegiste para el recojo de tu DNI y si el estado de tu trámite se encuentra al 100%. Si es así, significa que tu documento está listo para ser recogido en la agencia indicada.

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