IGP reporta 610 sismos en lo que va de 2026 tras evento de 4,7 en Tacna: estos han sido los más dañinos del año

Los movimientos sísmicos se suman a otros reportados recientemente en Arequipa, Piura y Áncash. Junín y Ayacucho son las regiones con mayores daños en 2026, según el IGP. | Foto: Andina/Composición LR

Los movimientos sísmicos se suman a otros reportados recientemente en Arequipa, Piura y Áncash. Junín y Ayacucho son las regiones con mayores daños en 2026, según el IGP. | Foto: Andina/Composición LR

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Perú alcanzó los 610 sismos registrados en lo que va de 2026, hasta el cierre de esta nota, luego de que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportara un nuevo movimiento de magnitud 4,7 en Tacna este domingo 30 de agosto. El evento ocurrió a las 11:04 a. m., tuvo una profundidad de 108 kilómetros y fue localizado a 50 kilómetros al sureste de la ciudad de Tacna. La intensidad reportada fue de II-III.

Horas antes, durante la madrugada, otro movimiento había sido detectado en la misma región. Este primer sismo ocurrió a las 00:19 a. m., alcanzó una magnitud de 5,2 y tuvo una profundidad de 42 kilómetros. Su epicentro fue localizado a 413 kilómetros al sur de Tacna y presentó una intensidad III.

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Tacna registra dos sismos en menos de 11 horas y el último alcanzó magnitud 4,7

El segundo movimiento sísmico registrado este domingo fue identificado con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0610. El temblor tuvo como coordenadas una latitud de -18,39 y una longitud de -69,99. Debido a la ubicación del evento, también pudo ser percibido en sectores del norte de Chile.

Los dos movimientos de Tacna se suman a una serie de sismos registrados durante los últimos días en diferentes puntos del territorio nacional y zonas próximas monitoreadas por el IGP. El 29 de agosto se reportaron eventos en Arequipa, Piura, Áncash y Pasco, mientras que un día antes también hubo registros en Tacna y Chilca, en la provincia limeña de Cañete.

Alcanzar más de 600 registros no significa que todos estos movimientos hayan sido percibidos por la población ni que hayan tenido una magnitud elevada. La posibilidad de sentir un sismo depende de diferentes factores, entre ellos su profundidad, magnitud y distancia respecto de las ciudades o centros poblados.

Junín y Ayacucho concentran los sismos con mayores daños reportados durante 2026

Entre los movimientos registrados este año, el ocurrido el 18 de julio en Chongos Bajo, provincia de Chupaca, en Junín, dejó las consecuencias más graves. El sismo alcanzó una magnitud de 5,4 y provocó la muerte de seis personas, además de dejar decenas de heridos, viviendas colapsadas y daños en infraestructura pública.

El movimiento también afectó establecimientos de salud y ocasionó interrupciones del servicio eléctrico en Huancayo, Chupaca y otras localidades. Posteriormente, el IGP detectó réplicas en la zona.