Los estudios en Nature también demuestran que el Sáhara pasa por fases verdes de forma cíclica cada 21,000 años, impulsado por el "bamboleo" u orientación del eje de la Tierra. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Los estudios en Nature también demuestran que el Sáhara pasa por fases verdes de forma cíclica cada 21,000 años, impulsado por el "bamboleo" u orientación del eje de la Tierra. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Hace unos 5.500 años, el norte de África sufrió una drástica alteración ambiental que reconfiguró su entorno natural. Antiguas sabanas y humedales perdieron paulatinamente el nivel de precipitaciones hasta convertirse en la zona árida del Sáhara actual. Si bien los cambios orbitales terrestres justificaban el proceso inicial, un trabajo científico de 2017 publicado en Nature Communications determinó que dichos factores eran insuficientes para esclarecer la rapidez detectada en los registros paleoclimáticos.

Para descifrar ese fenómeno, un grupo internacional de investigadores analizó ceras foliares preservadas dentro de sedimentos marinos del golfo de Guinea. El estudio de los isótopos de hidrógeno en dichos restos fósiles reconstruyó el patrón pluvial que impactó a Camerún y al Sahel-Sáhara central. La evidencia confirmó un vertiginoso declive en las lluvias ocurrido entre 5.800 y 4.800 años atrás, una tendencia en sincronía con otros puntos del continente africano.

¿Por qué el desierto del Sáhara se expandió con tanta rapidez? La clave está en Groenlandia

El detonante principal proviene de las latitudes altas del hemisferio norte. Indicadores procedentes de Groenlandia, el mar de Noruega y el estrecho de Fram revelan un desplome térmico estival entre hace 6.000 y 5.000 años. Ese cambio climático, unido a la expansión del hielo marino ártico, desestabilizó el periodo húmedo del norte africano.

Los modelos computacionales muestran que el enfriamiento atenuó la corriente en chorro tropical del este, un viento atmosférico elevado que estimulaba las lluvias sobre África. A la vez, se intensificó la corriente en chorro africana del este, flujo responsable de expulsar la humedad fuera del Sahel. “Ese enfriamiento redujo las precipitaciones sobre África”, explicó James Collins, investigador principal del trabajo en el Centro Alemán de Investigación de Geociencias (GFZ).

Aquel evento septentrional no actuó de manera aislada. La menor radiación solar en verano —causada por variaciones orbitales— arrastraba el debilitamiento del monzón. Después, la pérdida de vegetación, el polvo, la sequedad del suelo y la desaparición de lagos amplificaron el proceso. La influencia nórdica dio el impulso final a un ecosistema vulnerable.

¿Por qué el Sáhara verde albergó vida humana y un ecosistema fértil hace 5.500 años?

Durante el Periodo Húmedo Africano, comprendido entre hace 11.500 y 5.500 años, el cinturón monzónico avanzó hacia el norte y transformó el actual desierto en un entorno fértil con sabanas, praderas, ríos y humedales. Según la revista científica Climate of the Past, esa bonanza hídrica sostuvo una vegetación próspera y permitió el establecimiento de comunidades humanas en áreas que hoy resultan inhóspitas.

La abundancia de agua favoreció el desarrollo de grandes mamíferos como elefantes, jirafas e hipopótamos, además de peces y cocodrilos. El arte rupestre con escenas de caza, pastoreo y natación —junto con la presencia de fósiles, anzuelos y depósitos lacustres— confirma que las poblaciones aprovecharon estos recursos para subsistir y desplazarse a través del norte del continente.

La investigación advierte que la transición hacia la aridez ocurrió con velocidades distintas según el relieve y la vegetación local. Pese a estas variaciones regionales, los autores sostienen que la coincidencia de señales desde el Sahel hasta el este africano respalda la existencia de un mecanismo atmosférico de gran escala, lo cual demuestra que leves alteraciones climáticas en altas latitudes provocan consecuencias profundas a miles de kilómetros.