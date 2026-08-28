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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el país superó los 600 sismos en lo que va del año. La cifra fue alcanzada luego de que se reportaran dos movimientos telúricos en Arequipa y Lima, entre la medianoche y la mañana de este viernes 28 de agosto, según reportes emitidos por el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP.

El último sismo en Lima tuvo una magnitud de 3,4, una profundidad de 48 kilómetros y ocurrió a las 8.19 a. m. con epicentro a 11 kilómetros al sur del distrito de Chilca, en la provincia de Cañete; mientras que el de Arequipa se registró a las 11.55 p. m. del jueves 27 de agosto con una magnitud de 3,4, una profundidad de 15 kilómetros y epicentro a 21 kilómetros al sureste de Vítor, en la provincia de Arequipa. Ambos fueron, respectivamente, el sismo 601 y 602 que se contabilizan en el país.

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¿Qué evidencia la cantidad de sismos reportados en Perú?

Según la Agencia Andina, la cifra refleja la actividad sísmica permanente que caracteriza al territorio peruano, ubicado en una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta debido a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana.

La cantidad de eventos registrados, sin embargo, no significa que todos hayan sido percibidos por la población ni que representen sismos de gran magnitud. La mayoría de movimientos telúricos son de magnitudes bajas y, dependiendo de su profundidad, distancia al epicentro y características del terreno, pueden no ser sentidos.

¿Dónde se concentra la mayor actividad sísmica del país, según IGP?

De acuerdo con los reportes oficiales del IGP, la actividad sísmica se concentra principalmente en Ica, Arequipa, Lima, Junín, Ucayali y Pasco. Estas regiones evidencian una elevada frecuencia de eventos debido a su ubicación sobre la zona de subducción entre las placas de Nazca y Sudamericana o por la presencia de fallas geológicas activas en la cordillera andina y la selva central.

En lo que va del año, los eventos que han ocasionado los mayores impactos humanos y materiales son el sismo de magnitud 5,1 ocurrido el sábado 18 de julio en Junín, que dejó seis fallecidos, decenas de heridos y múltiples daños en infraestructura, así como el sismo de magnitud 7,2 registrado el 20 de agosto en Ayacucho, que dejó tres heridos, daños en viviendas y deslizamientos.

El IGP recomienda a la población mantener una cultura de prevención ante la posibilidad de un sismo de mayor magnitud. Además, sugiere contar con un plan familiar de emergencia, identificar las zonas seguras dentro y fuera de la vivienda y preparar una mochila para situaciones de emergencia.