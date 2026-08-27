Una carga de electrodomésticos fue encontrada en las profundidades del golfo de México. Foto: NOAA

Una carga de electrodomésticos fue encontrada en las profundidades del golfo de México. Foto: NOAA

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Una expedición científica que buscaba los restos de un posible naufragio en el golfo de México terminó frente a una escena inesperada. En 2017, investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) descendieron un vehículo operado a distancia hasta una zona situada a unos 1.500 metros bajo la superficie. En lugar de un barco hundido, las cámaras mostraron decenas de electrodomésticos esparcidos sobre el lecho marino.

La misión formó parte de una expedición del Okeanos Explorer, dirigida por la bióloga marina Diva Amon y el especialista en equinodermos Charles Messing. El sonar del buque había detectado una gran estructura rodeada de objetos más pequeños, una señal que parecía corresponder a los restos de una embarcación. Sin embargo, cuando el robot llegó al lugar, los científicos descubrieron refrigeradores, congeladores y lavadoras junto a un enorme contenedor de carga.

Objetos a más de 1.500 metros de profundidad

Las primeras imágenes revelaron una extensa superficie arenosa cubierta por aparatos blancos, algunos destruidos por el impacto de la caída. Varias unidades tenían sus componentes internos expuestos, entre ellos piezas de plástico y cobre. En medio de los restos apareció incluso una placa metálica con instrucciones parcialmente legibles, que incluía frases como “Para operar”, “Por seguridad personal” y “Solución de problemas”.

Una refrigeradora en el fondo marino. Foto: NOAA

La sorpresa aumentó cuando el vehículo encontró un contenedor rojo deformado, del cual habían salido numerosos electrodomésticos. Una etiqueta identificada en uno de ellos apuntaba a Appliance Park, un complejo industrial de Louisville, Kentucky. Ante la peculiar escena, uno de los integrantes de la expedición bromeó: "No creo que el ciclo de centrifugado vaya a funcionar", comentario que provocó las risas del equipo.

¿Cómo llegaron los electrodomésticos al fondo del océano?

Los registros oficiales de la inmersión identificaron el contenedor con el código ITLU7330160. La carga incluía aparatos de distintas marcas, como RCA y GE, y carecía de embalaje. Este detalle llevó a los investigadores a considerar que los productos probablemente se transportaban para su reciclaje.

Un cargamento de electrodomésticos no llegó a su destino. Foto: NOAA

El equipo de la NOAA planteó que el contenedor pudo desprenderse de un barco durante un episodio de mal tiempo. Este tipo de accidente no resulta excepcional en el transporte marítimo mundial. Según datos citados del World Shipping Council, cada año se pierden en el océano desde algunos cientos hasta más de 1.000 contenedores, frente a unos 280 millones que se transportan. Las condiciones meteorológicas severas elevan el riesgo de que la carga termine fuera de las embarcaciones.

El impacto humano en las profundidades marinas

Más allá de la curiosidad del descubrimiento, la escena mostró que la actividad humana alcanza lugares considerados remotos. "Pensamos en las profundidades marinas como un lugar bastante intacto, pero esto recuerda que realmente no lo está", señaló un integrante de la misión al observar los electrodomésticos.

Los científicos explicaron que los contenedores perdidos podrían tardar cientos de años, o incluso más, en degradarse en las profundidades. Mientras tanto, la vida marina ya ocupa estas estructuras: corales e hidrozoos se adhieren al metal y algunos peces encuentran refugio entre los restos. El equipo bautizó al peculiar sitio como Deep Clean (Limpieza profunda), un nombre irónico para un paisaje que evidencia hasta dónde puede llegar la huella humana.