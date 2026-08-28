Pescadores y paseadores de botes se enfrentan a palos en La Punta: cuatro heridos y siete detenidos

Un violento enfrentamiento entre pescadores y trabajadores de paseos en bote ocurrió en la playa Cantolao, Callao, dejando cuatro heridos y siete detenidos. La pelea se originó por disputas comerciales por turistas. | Difusión

Un violento enfrentamiento entre pescadores y trabajadores de paseos en bote ocurrió en la playa Cantolao, Callao, dejando cuatro heridos y siete detenidos. La pelea se originó por disputas comerciales por turistas. | Difusión

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Un enfrentamiento entre pescadores y trabajadores dedicados a los paseos en bote se registró en la playa Cantolao, en el distrito de La Punta, Callao. La violenta gresca dejó cuatro personas heridas y siete detenidas, luego de que ambos grupos se enfrentaran con remos, piedras y otros objetos contundentes.

El incidente ocurrió durante la tarde del miércoles, en una zona cercana a un parque infantil. La pelea generó alarma entre las familias y visitantes que se encontraban en el litoral y obligó a la intervención de agentes de la Policía Municipal y personal de la Marina de Guerra del Perú.

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De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la disputa habría comenzado por la captación de pasajeros para los paseos marítimos. Los pescadores también ofrecerían este servicio como una alternativa económica ante la reducción de sus jornadas de pesca, lo que habría generado un conflicto con quienes se dedican formalmente al transporte turístico en bote.

¿Qué originó la pelea en la playa Cantolao?

El enfrentamiento estaría relacionado con una disputa comercial por los turistas que buscan realizar paseos en bote frente a las costas de La Punta. Según las autoridades locales, algunos pescadores comenzaron a ofrecer este servicio pese a que su actividad principal es la pesca.

El alcalde de La Punta cuestionó que estas embarcaciones realicen paseos sin una supervisión adecuada. La autoridad señaló que la falta de control sobre los botes puede representar un riesgo para los pasajeros, además de generar conflictos entre quienes desarrollan esta actividad económica.

La situación terminó escalando hasta un enfrentamiento físico en plena zona pública. En imágenes difundidas del hecho se observan remos y otros objetos utilizados durante la pelea, mientras varias personas intentaban alejarse del lugar.

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Siete personas fueron detenidas tras la gresca

La intervención de las autoridades permitió detener a siete personas que habrían participado en el enfrentamiento. Sin embargo, todos fueron liberados durante la noche del mismo miércoles, según la información reportada sobre el caso.

La gresca dejó cuatro personas heridas, aunque no se han precisado públicamente mayores detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

El hecho generó preocupación entre vecinos y visitantes de La Punta debido a que ocurrió en un espacio concurrido por familias, especialmente durante los días de mayor afluencia al litoral.

Municipalidad de La Punta anuncia fiscalización

Tras el enfrentamiento, la Municipalidad de La Punta rechazó los actos de violencia y señaló que remitió oficios a las autoridades competentes para que se adopten medidas de fiscalización.

La comuna también informó que coordinará acciones con la Marina de Guerra del Perú para verificar la formalidad de las embarcaciones que ofrecen paseos turísticos y reforzar la vigilancia en la zona.

El objetivo será evitar que las disputas por la captación de pasajeros vuelvan a terminar en enfrentamientos en la playa Cantolao y garantizar condiciones de seguridad para los visitantes.