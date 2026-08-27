Presunto secuestrador se autoelimina al verse cercado por la Policía

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Ocurrió frente al Parque de Los Anillos, en Ate, donde tres delincuentes fueron sorprendidos tras secuestrar a un ciudadano colombiano dedicado al préstamo de dinero. Los hampones escapaban llevándose a la víctima, sin embargo, en apenas minutos, el episodio se tiñó de tragedia: uno de los delincuentes se quitó la vida de un disparo en la cabeza. Antes de hacerlo, habría dicho: "Muerto antes de volver a la cárcel".

Previamente dos de sus cómplices que huían de la Policía fueron atrapados.

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La investigación del caso está en manos de los agentes de la Dirincri. El nombre del delincuente que se autoeliminó todavía se desconoce, pero según relataron los detectives es conocido como 'Chino'.

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En tanto, los dos detenidos son Israel José Rodríguez Palacios (29), alias Chato y Saúl Bernal Campos (23), alias Negro. Ambos integran la banda criminal 'Los malditos del pepeo'. El primero tiene antecedentes desde el 2024 cuando fue detenido por delito contra el patrimonio, según dan cuenta los agentes de la comisaría laderas de Villa.

De acuerdo con la policía, ellos habían secuestrado a José Armando Villada Castañeda (29), de nacionalidad colombiana.

“Se tomó conocimiento por fuente humana sobre el secuestro de un ciudadano de nacionalidad colombiana por el pasaje Abedul, cuadra uno, en el distrito de El Agustino.

Se supo que dichos delincuentes estaban a bordo de un automóvil Toyota de placa BPF-092. El vehículo fue utilizado en este delito. Al momento del secuestro descendieron dos sujetos provistos con armas de fuego, para luego subir a la víctima en contra de su voluntad al referido vehículo, expresó el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

Indicó que se montó un operativo conjuntamente con personal PNP de División de Investigación de Secuestros, y logrando ubicar al carro en la Panamericana Sur con dirección de norte a sur (cerca del peaje de Monterrico, cerca de la Av. Javier Prado), procediendo a la intervención de dos delincuentes mientras que un tercero se autoeliminaba.

Durante la operación se consiguió la liberación del agraviado, quien se dedica al préstamo de dinero.