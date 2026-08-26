Cantante fue hallado muerto tras asistir a un matrimonio en Cusco: Policía captura a presunto homicida

El cuerpo sin vida del cantante fue encontrado luego de que asistiera a una boda en Cusco | Composición LR

El cuerpo sin vida del cantante fue encontrado luego de que asistiera a una boda en Cusco | Composición LR

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El cuerpo sin vida del cantante Luis Miguel Achiri Magano, de 38 años, fue encontrado el pasado 24 de agosto en una de las canchas conocidas como La Bombonera, en la provincia de Espinar, región Cusco. Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y realizaron el levantamiento del cadáver, mientras iniciaban las diligencias para determinar las circunstancias de su muerte.

De acuerdo con información policial, los investigadores comenzaron a recopilar testimonios y otros elementos que permitieron orientar las pesquisas hacia un posible responsable. Como parte de las primeras acciones, también se realizó una revisión preliminar de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, las cuales habrían contribuido a identificar al principal sospechoso.

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Con estos indicios, los agentes desplegaron un operativo en distintos sectores de Espinar hasta ubicar y detener a Trino Aquima Cahua, de 30 años, señalado preliminarmente como presunto autor del homicidio. Durante la intervención, la Policía incautó teléfonos celulares y otros elementos que serán sometidos a los análisis correspondientes.

Según las autoridades, también se encontraron indicios que vincularían al detenido con la escena donde fue encontrado el cuerpo de Achiri Magano.

Cantante habría asistido a un matrimonio

La información preliminar de la investigación señala que Achiri Magano se dedicaba a la música y que, antes de su muerte, habría acudido a un evento social, aparentemente un matrimonio. De acuerdo con la versión policial, posteriormente se habría producido una discusión que terminó en una agresión física.

El ataque habría sido perpetrado con un objeto contundente, específicamente un trozo de madera, que fue recogido por los agentes como parte de las evidencias del caso.

No obstante, las autoridades todavía investigan qué habría motivado la agresión y si existía algún vínculo previo entre la víctima y el detenido. La Policía busca establecer, además, la secuencia exacta de los hechos ocurridos antes del hallazgo del cadáver.

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Policía continúa investigación por homicidio

El coronel PNP Carlos Guizado destacó la rápida reacción de los efectivos policiales de Espinar, quienes lograron orientar las primeras diligencias y detener al sospechoso.

El caso permanece bajo conocimiento del Ministerio Público, mientras la Fiscalía y la Policía Nacional realizan diligencias complementarias para determinar las responsabilidades correspondientes.

Trino Aquima Cahua permanece detenido y sujeto a investigación por el presunto delito de homicidio, a la espera de que las autoridades determinen su situación jurídica conforme avance la investigación.