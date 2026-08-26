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Ignacio Buse vs Juan Manuel Cerúndolo: a qué hora y dónde ver el partido del tenista peruano por los 4tos de final del ATP 250 Winston-Salem

El partido por los cuartos de final del ATP 250 Winston-Salem entre Ignacio Buse y Juan Manuel Cerúndolo será uno de los encuentros más atractivos de esta fase.

Ignacio Buse y Juan Manuel Cerúndolo se enfrentan el ATP 250 Winston-Salem. Foto: ATP/composición LR
Ignacio Buse y Juan Manuel Cerúndolo se enfrentan el ATP 250 Winston-Salem. Foto: ATP/composición LR
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Ignacio Buse vs Juan Manuel Cerúndolo juegan este jueves 27 de agosto, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por el ATP 250 Winston-Salem. El partido contará con la transmisión a cargo de Disney Plus Premium. Si quieres seguir la cobertura por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

'Nacho' viene de eliminar al alemán Daniel Altmaier tras imponerse 2-0 en los octavos de final del certamen que se desarrolla en Estados Unidos. El peruano tendrá al frente a un duro rival como Juan Manuel Cerúndolo, que dejó atrás a su compatriota Sebastián Báez, por lo que se espera un duelo muy atractivo.

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¿Cuándo juega Ignacio Buse vs Juan Manuel Cerúndolo?

Ignacio Buse se enfrentará ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo este jueves 27 de agosto por los cuartos de final del ATP 250 Winston-Salem.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Juan Manuel Cerúndolo por el ATP 250 Winston-Salem?

El partido del tenista peruano contra el número 51 del mundo empezará alrededor de la 3.00 p. m. (hora peruana).

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¿Dónde ver el partido de Ignacio Buse vs Juan Manuel Cerúndolo?

Los partidos del ATP 250 Winston-Salem son transmitidos en vivo a través de Disney Plus Premium para toda Latinoamérica. Asimismo, otra opción para seguir los duelos es Tennis TV. En caso de que no puedas acceder a estas opciones, La República Deportes te ofrece la cobertura online gratis del partido de la primera raqueta nacional.

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