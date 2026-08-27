Papa León XIV: Cancillería nombra al funcionario responsable de la visita del sumo pontífice en noviembre

El Gobierno del Perú evalúa la posibilidad de establecer feriados regionales y nacionales durante la visita del papa León XIV, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026. | Foto: Andina/Composición LR

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El Gobierno de Keiko Fujimori, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, designó a Rodrigo Boluarte Chávez como funcionario responsable de la realización de la visita del Papa León XIV al Perú entre el 11 y 17 de noviembre de 2026.

La resolución ministerial fue publicada en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, en la que se detallan las funciones que asumirá Boluarte Chávez, quien actualmente ocupa el cargo de ministro consejero en el Servicio Diplomático de la República.

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Dentro de sus funciones estarán las de gestionar las actividades, reuniones, eventos preparatorios y conexos, declarados de interés nacional durante la estadía del sumo pontífice.

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Asimismo, deberá "suscribir convenios de gestión, colaboración, cooperación y/o auspicio o similares, y de ser el caso, sus respectivas adendas, con entidades o instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, y con organizaciones y organismos internacionales, relativos a la realización de la visita de Su Santidad el Papa León XIV al Perú, y sus actividades, reuniones y eventos preparatorios y conexos que tendrán lugar en el presente año; así como, de ser el caso, la facultad de resolver los convenios antes mencionados".

Además, representará a la Cancillería ante las demás entidades u organizaciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras, con la finalidad de gestionar procedimientos, trámites, solicitudes u oficios "de carácter administrativo relativos a la realización de la visita de Su Santidad el Papa León XIV al Perú".

La resolución ministerial cuenta con la firma del titular de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Papa León XIV estará en Perú hasta el 16 de noviembre: no hay itinerario oficial de las actividades

La visita del papa León XIV al Perú se extenderá hasta el 16 de noviembre, pese a las versiones iniciales que apuntaban a una reducción de un día en su permanencia. El pontífice dejará territorio peruano después del mediodía de esa fecha y arribará a Roma el 17 de noviembre, debido a la diferencia horaria entre ambos países. Esta información coincide con los datos difundidos públicamente sobre la planificación de su viaje.

El itinerario de actividades es otro de los aspectos que aún permanece pendiente de confirmación. Si bien han surgido versiones sobre una posible agenda que incluiría Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco, la Santa Sede todavía no ha oficializado el programa de la visita. Mientras tanto, las coordinaciones continúan entre las autoridades peruanas, la Iglesia y los representantes del Vaticano.



