Senador de Ahora Nación considera que interpelaciones a ministros "no corresponden en este momento"

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Jaime Delgado, senador de Ahora Nación, se pronunció sobre las mociones de interpelación promovidas contra los ministros de Defensa, Rafael Balunde Llosa; de Energía y Minas, Guillermo Shinno; y del Interior, César Astudillo. De acuerdo con el senador, los pedidos se presentan debido a las dudas generadas por el desempeño de estas carteras. Sin embargo, señaló que, en su opinión, estas acciones todavía no corresponden.

"Es natural en un Congreso que se estrena y quiere tener a los ministros dando explicaciones. (...) Alguno podría decir que es poco tiempo para pedirles cuentas por problemas que no pueden resolver en el corto plazo. Al mismo tiempo, se han generado dudas por temas que merecen ser aclarados. No es lo que corresponde en este momento, pero tal vez en otras circunstancias sí amerita más o menos. Finalmente, son herramientas previstas en la Constitución", indicó en RPP.

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Oposición todavía no tiene una posición firme con respecto a mociones de interpelación

Jaime Delgado no es el único congresista del bloque de oposición que ha expresado sus dudas sobre estas mociones de interpelación. Luis Quispe Candia, diputado del Partido del Buen Gobierno, señaló que su agrupación se considera una fuerza de oposición, pero cuestionó que se planteen interpelaciones en este momento.

“El Partido del Buen Gobierno es un partido conformado por personas, creo yo, serias, sensatas. Nos confesamos que somos de oposición, porque eso ha elegido la población, pero no somos irracionales, de ninguna manera. De modo que esas propuestas de algunos congresistas nos parecen fuera de lugar. No es el momento de interpelar a los ministros; llegará el momento”, expresó en RPP.

Por su parte, Víctor Piñán, diputado y vocero de Obras, aseguró que la agrupación de Ricardo Belmont todavía no ha debatido la posibilidad de respaldar las mociones. "Por el momento, la bancada Obras no ha discutido la posibilidad de apoyar o no la moción de JP, toda vez que nos hemos enterado el día de ayer. Sin embargo, es parte del control político que ejercen los colegas de JP. Nosotros esperamos leer los argumentos de la moción y, de acuerdo con eso, tomaremos una decisión", señaló a La República.

Indira Huilca, diputada de Ahora Nación, señaló que la interpelación tendría que analizarse y que el gobierno, hasta el momento, no responde a la altura del reto: "Es verdad que se ha planteado. Hay que analizar el pliego cuando se presente. Realmente si hay una preocupación para que haya respuestas claras de cual es el plan para enfrentar la criminalidad en este nuevo gobierno. La respuesta todavía no es satisfactoria frente a lo que vivimos como país”, apuntó.