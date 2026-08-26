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Camino Inca a Machu Picchu seguirá cerrado hasta el 30 de agosto por inspección técnica

Las rutas 1, 2 y 3 permanecen restringidas al turismo tras los deslizamientos provocados por las lluvias intensas. La Dirección de Cultura de Cusco señaló que recién después de la evaluación se definirá una fecha de reapertura.

El Camino Inca a Machu Picchu continuará restringido al turismo por una inspección técnica.
El Camino Inca a Machu Picchu continuará restringido al turismo por una inspección técnica. | Composición LR
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El acceso turístico a las rutas 1, 2 y 3 de la Red de Caminos Inca hacia Machu Picchu continuará restringido hasta este domingo 30 de agosto, mientras especialistas realizan una inspección técnica para determinar si existen las condiciones necesarias para reabrir estos recorridos.

La medida fue confirmada este miércoles 26 de agosto por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, que señaló que la evaluación busca garantizar la seguridad e integridad de los visitantes y usuarios antes de autorizar nuevamente el tránsito turístico.

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Representantes y especialistas de la DDC, junto con personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), continúan con los trabajos de rehabilitación de los caminos afectados por deslizamientos ocasionados por las lluvias registradas en la región.

PUEDES VER: Machu Picchu: ¿cuándo reabrirán las rutas 1, 2 y 3 de Caminos Inca tras las fuertes lluvias en Cusco?

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Camino Inca permanece cerrado desde el 18 de agosto

Las rutas fueron cerradas desde el martes 18 de agosto, como medida preventiva luego de las lluvias intensas, huaicos y activación de quebradas registrados los días 17 y 18 de agosto.

Desde entonces se vienen realizando labores de evaluación técnica, rehabilitación, limpieza y restitución de infraestructura turística afectada por los eventos naturales.

El objetivo es recuperar las condiciones de seguridad y transitabilidad necesarias para permitir nuevamente el ingreso de visitantes.

La reapertura había sido anunciada inicialmente para el sábado 22 de agosto. Sin embargo, debido a las condiciones encontradas durante las evaluaciones y los trabajos de rehabilitación, la fecha fue postergada posteriormente para este miércoles 26.

Ahora, las autoridades han decidido mantener la restricción y realizar una nueva inspección técnica antes de establecer una fecha definitiva.

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Inspección determinará cuándo volverán los turistas

De acuerdo con la DDC de Cusco, entre este jueves 27 y el domingo 30 de agosto se desarrollará una inspección técnica en las rutas afectadas.

La evaluación contará con la participación de representantes de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad del Gobierno Regional de Cusco, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Sernanp y la Dirección de Cultura.

El objetivo será verificar las condiciones de seguridad y transitabilidad, además de identificar los riesgos que todavía puedan existir en los recorridos.

Las autoridades precisaron que, una vez concluida la inspección y con base en el informe de los especialistas, se determinará la fecha de reapertura de las rutas 1, 2 y 3 de la Red de Caminos Inca de Machu Picchu.

Por ahora, no existe una fecha confirmada para el reinicio del acceso turístico en estos tres circuitos.

Ruta 5 continúa habilitada

Mientras se desarrollan las labores de evaluación y rehabilitación, los visitantes cuentan con una alternativa para acceder al Camino Inca.

La Ruta 5 permanece habilitada y permite el ingreso desde Chachabamba, a través de los kilómetros 104 y 106 de la vía férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu.

Las autoridades mantienen la restricción de las otras tres rutas como medida preventiva, debido a los riesgos generados por los deslizamientos y otros eventos asociados a las lluvias recientes.

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