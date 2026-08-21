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Voraz incendio en depósito de la PNP deja más de 100 vehículos quemados en El Tambo, Huancayo

El siniestro se registró en el complejo policial Alipio Ponce Vásquez. Bomberos tuvieron dificultades para controlar las llamas debido a la falta inicial de agua. Las causas aún son investigadas.

Un incendio de grandes proporciones afectó el complejo policial Alipio Ponce Vásquez en Huancayo, donde más de 100 vehículos incautados quedaron devastados.
Un incendio de grandes proporciones afectó el complejo policial Alipio Ponce Vásquez en Huancayo, donde más de 100 vehículos incautados quedaron devastados. | Andina
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Un incendio de grandes proporciones se registró la tarde del jueves en el complejo policial Alipio Ponce Vásquez, ubicado en el sector de Incho, distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, en Junín. El fuego se extendió rápidamente por el depósito donde permanecían vehículos intervenidos e incautados y dejó más de 100 unidades afectadas, según información proporcionada por el Cuerpo General de Bomberos.

Las llamas alcanzaron principalmente vehículos que permanecían almacenados desde hace años y se encontraban a la espera de su disposición final. La Policía Nacional señaló preliminarmente que varias de estas unidades estaban completamente inoperativas.

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La emergencia fue atendida por compañías de bomberos de Huancayo y El Tambo, además de efectivos policiales y serenos. El comandante de Bomberos, Kid Zaforas, indicó que aproximadamente un centenar de vehículos quedaron completamente quemados, aunque algunas unidades pudieron ser retiradas antes de que el fuego las alcanzara.

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Bomberos tuvieron dificultades para controlar las llamas

Durante la primera hora de la emergencia, las labores de extinción se complicaron debido a que las cisternas con agua tardaron cerca de una hora en llegar al depósito policial. Una vez que se contó con el suministro, los bomberos intensificaron el trabajo para contener el incendio y evitar que se extendiera a otras áreas.

Efectivos policiales también participaron en el retiro de vehículos que todavía no habían sido alcanzados por el fuego. Asimismo, los bomberos sacaron del recinto galones de acetona incautados durante operativos antidrogas, ante el riesgo que representaban para la emergencia.

La presencia de restos de combustible en los tanques de varios automóviles también habría contribuido a la intensidad de las llamas y dificultó las labores de control.

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Investigan origen del incendio en depósito de la PNP

Las causas del siniestro todavía son materia de investigación. De manera preliminar, autoridades locales señalaron que el fuego podría haberse originado por la propagación de un incendio forestal cercano, favorecido por las condiciones de radiación solar registradas en la zona.

Durante la emergencia, varios bomberos resultaron afectados por la humareda y el intenso calor, aunque no se reportaron fallecidos ni heridos de gravedad. El incendio ocasionó principalmente daños materiales.

Algunos propietarios acudieron al complejo policial para conocer el estado de sus vehículos intervenidos. La Policía deberá determinar el origen del fuego y establecer las responsabilidades correspondientes.

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