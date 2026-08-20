Junín: Minedu amplía a 68 las aulas temporales para garantizar el retorno a clases en colegios afectados por el sismo del 18 de julio
La instalación de 48 nuevos domos en colegios de Huancayo y Chupaca permitirá atender hasta 2.880 estudiantes en espacios temporales, mientras se evalúan daños estructurales.
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El Ministerio de Educación (Minedu) amplió a 68 el número de aulas temporales destinadas a instituciones educativas de Junín afectadas por el sismo registrado el 18 de julio. La medida contempla la instalación de nuevos domos en colegios de las provincias de Huancayo y Chupaca, con el propósito de mantener las actividades escolares mientras se evalúan y atienden los daños ocasionados en la infraestructura educativa.
La intervención se desarrolla en distintos puntos de la región y comprende 18 instituciones educativas de ocho distritos. De las 68 estructuras consideradas, 20 ya habían sido trasladadas e instaladas como parte de la primera etapa, mientras que otras 48 fueron movilizadas posteriormente para ampliar la atención. Estas aulas permitirán que los estudiantes continúen con sus clases en espacios temporales mientras avanzan las acciones de recuperación de los locales afectados.
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Minedu instala 48 nuevas aulas temporales en Junín tras daños por el sismo
El segundo despliegue comprende 48 aulas tipo domo que serán distribuidas entre colegios de Huancayo y Chupaca. De este grupo, 44 estructuras fueron retiradas de los almacenes del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), mientras que las cuatro restantes ya habían sido enviadas con anterioridad a las zonas donde se ejecuta la intervención.
Uno de los colegios considerados en esta etapa es la Institución Educativa Héroes de Chupaca, donde se prevé colocar cinco aulas temporales. La atención también alcanza instituciones ubicadas en Chupuro, Huayucachi, Chongos Bajo, Huancán, Chupaca, Chongos Alto, Colca y Cullhuas. En conjunto, los 48 domos tienen capacidad para atender hasta 2.880 escolares cuando son utilizados en dos turnos.
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Esta instalación de nuevos domos permitirá a 2.880 estudiantes continuar con sus clases mientras se evalúan los daños en la infraestructura educativa debido al sismo.
¿Qué colegios de Huancayo y Chupaca recibirán las aulas tipo domo?
La instalación de estas estructuras responde a la necesidad de mantener el servicio educativo en los colegios que presentan afectaciones luego del movimiento sísmico. Las aulas temporales cuentan con cobertura para proteger a los estudiantes de la radiación solar y se diferencian según el nivel educativo, además de disponer de mobiliario para alumnos y docentes.
El despliegue se realiza mientras el Minedu continúa con las evaluaciones técnicas de los locales escolares. Los resultados permitirán determinar las intervenciones que correspondan en cada institución educativa y establecer si se requiere infraestructura temporal adicional. De esta manera, los domos funcionan como una solución provisional durante el proceso de rehabilitación y recuperación de los colegios afectados por el sismo.
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Esta iniciativa forma parte de un plan para mantener el servicio educativo y cuenta con mobiliario adecuado para estudiantes y docentes en espacios temporales.
Sismo del 18 de julio: así avanza la recuperación de los colegios afectados
En paralelo, el Minedu mantiene las inspecciones técnicas para establecer qué colegios necesitan infraestructura provisional y qué intervenciones serán necesarias para recuperar los locales dañados. Inicialmente se contempló la posibilidad de ampliar la atención hasta 83 aulas, dependiendo de los resultados de esas evaluaciones.
Como apoyo adicional, la estrategia Abraza tu Cole permitió la entrega de 6.000 materiales educativos donados por la empresa privada ROMAX. La donación, compuesta por mochilas y cuadernos, está dirigida a más de 3.000 estudiantes afectados por la emergencia y busca facilitar la continuidad de sus actividades educativas mientras se desarrollan las acciones de atención en Junín.