Temblor en Perú EN VIVO HOY, viernes 21 de agosto de 2026: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP

Los sismos registrados en Perú continúan siendo monitoreados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad que informa sobre la magnitud, profundidad y ubicación de los movimientos telúricos registrados en el territorio nacional. En esta nota podrás conocer los últimos reportes sísmicos de este viernes 21 de agosto de 2026, así como sus respectivos epicentros y horarios, de acuerdo con la información oficial disponible durante la jornada.





TE RECOMENDAMOS EL MINISTRO Y EL EXTORSIONADOR | MAGALY EN PROBLEMAS CON LA JUSTICIA | ARDE TROYA