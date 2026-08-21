Temblor en Perú EN VIVO HOY, viernes 21 de agosto de 2026: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP
Conoce los últimos reportes sobre sismos ocurridos en el Perú este viernes 21 de agosto, según el Instituto Geofísico del Perú. Mantente informado y adopta las previsiones del caso.
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Los sismos registrados en Perú continúan siendo monitoreados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad que informa sobre la magnitud, profundidad y ubicación de los movimientos telúricos registrados en el territorio nacional. En esta nota podrás conocer los últimos reportes sísmicos de este viernes 21 de agosto de 2026, así como sus respectivos epicentros y horarios, de acuerdo con la información oficial disponible durante la jornada.
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¿Por qué es recomendable tener lista una mochila de emergencia?
El objetivo de tener una mochila de emergencia siempre lista es asegurar que lo necesario para sobrevivir en caso de un desastre natural, al menos hasta que la ayuda humanitaria llegue a la zona afectada. En tal sentido, sirve para cubrir algunas necesidades básicas del momento.