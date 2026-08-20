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Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2
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Sociedad

Sismo de 7,2 en Ayacucho deja viviendas afectadas y daños en colegios y centros de salud, según Indeci

Según reportes preliminares de Defensa Civil, el movimiento generó afectación en al menos 33 inmuebles, 6 establecimientos de salud y 3 colegios. El balance de daños, sin embargo, continúa en constante actualización.

Sismo en Ayacucho
Sismo en Ayacucho | Foto: Indeci
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La tarde de este jueves 20 de agosto, un fuerte sismo de magnitud 7,2 se registró en Coracora, provincia de Yarinacocha, en el departamento de Ayacucho. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 108 kilómetros y se sintió en otras regiones como Cusco y Lima.

Tras el evento, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y autoridades locales informaron que vienen monitoreando la situación de daños e impactos que pudo haber causado el terremoto en determinadas zonas. A continuación, el balance preliminar de lo que se conoce hasta el momento.

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Daños en viviendas, colegios y centros de salud

Según una evaluación preliminar del Indeci con corte a las 3.50 p. m. de este jueves, el sismo deja 33 viviendas afectadas, 3 inhabitadas y 1 destruida. La mayor afectación de inmuebles se registra en los distritos de Pullo (12), Puquio (8) y Coracora (7), seguido de Chumpi (3), Upahuacho (2) y Leoncio Prado (1).

Asimismo, se contabilizan daños en la infraestructura de tres instituciones educativas en Chumpi y seis establecimientos de salud (3 en Coracora y otras 3 en Puquio). Este último distrito también se habría quedado sin fluido eléctrico tras el temblor.

Autoridades se despliegan en zona afectada

El jefe del Indeci, Luis Vásquez Guerrero, mencionó que se desplazan en diferentes zonas para poder recopilar mayor información sobre cómo se encuentran. “Las autoridades, los ministros y la presidente están atentos al reporte que nosotros estamos haciendo”, indicó a La República.

Asimismo, descartó que por el momento se registren víctimas mortales o lesionados. “Afortunadamente no hay ningún reporte de daño a la salud de las personas. Estamos igual monitoreando para poder tener la data y esperamos que al final del día podamos tener toda la información”, mencionó.

Vásquez recomendó a la población que tenga todos los planes de emergencia activos, tanto la mochila de emergencia, como las coordinaciones con las familias ante cualquier eventualidad de este tipo.

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