Chofer de la empresa ETMOSA sobrevive a nuevo ataque a balazos contra bus en el Callao

El chofer resultó herido en medio de un nuevo atentado luego de cinco días. | Composición LR

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Un nuevo ataque armado contra una unidad de transporte público de la empresa ETMOSA se registró en el distrito de La Perla,Callao, dejando a un conductor herido de bala. El hecho ocurrió en la avenida José Gálvez, frente al hospital Sabogal, en una zona que ya había sido escenario de un atentado contra la misma compañía cinco días atrás.

De acuerdo con la información policial, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon directamente contra el bus. La ráfaga de cuatro disparos alcanzó al conductor, identificado como Julio José Poleo, quien fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión.

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El chofer permanece bajo atención médica y se encuentra en proceso de recuperación. Mientras tanto, la unidad baleada fue trasladada y permanece bajo custodia policial en los exteriores de la Depincri Bellavista, como parte de las diligencias para identificar a los responsables.

Segundo ataque contra ETMOSA en cinco días

El atentado registrado el último miércoles repite el patrón del ataque ocurrido el pasado 14 de agosto, cuando dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta eléctrica dispararon contra otro conductor de ETMOSA en la misma intersección.

La reiteración de los ataques generó preocupación entre los trabajadores de la empresa y usuarios del transporte público que circulan por la zona. Ante ello, el jefe de la Región Policial Callao, general PNP Marco Conde, anunció el reforzamiento de la presencia policial.

"El puesto de servicio será incrementado en dicho lugar y trabajaremos con inteligencia para que también esté en el lugar vestido de civil", señaló el jefe policial.

La Policía dispuso, además, un mayor patrullaje preventivo en el sector con el objetivo de evitar nuevos atentados contra los vehículos de la empresa.

Policía busca al presunto autor del ataque

Tras el ataque, agentes de la Divincri Callao, el Escuadrón Verde y otras brigadas especializadas desplegaron un operativo para ubicar y detener al presunto responsable.

Según el general Marco Conde, el supuesto tirador ya habría sido identificado por los equipos de inteligencia policial. Como parte de las acciones, los agentes incursionaron en tres inmuebles donde podría encontrarse el sospechoso.

"El que ha disparado ya se encuentra plenamente identificado", afirmó el jefe policial, quien aseguró que las unidades especializadas continúan trabajando para lograr su captura.

La Policía también viene recopilando información y evidencias que permitan determinar el móvil del ataque y establecer si existe alguna organización criminal detrás de los atentados contra los trabajadores de ETMOSA.

Sospechoso había recuperado su libertad

El jefe de la Región Policial Callao también reveló que el presunto autor del nuevo ataque sería un ciudadano chalaco que había sido detenido anteriormente por las autoridades.

Según explicó, el sospechoso recuperó su libertad luego de que su situación judicial fuera modificada y pasara de una medida de detención a comparecencia.

"Estuvo detenido, salió a la calle y a disparar nuevamente", sostuvo el general Conde al referirse a la situación del investigado.

La autoridad policial adelantó que próximamente se dará a conocer la identidad del sospechoso y mayores detalles sobre su anterior detención.

Mientras avanzan las investigaciones, la Policía mantiene el despliegue de agentes en la avenida José Gálvez y otros puntos considerados de riesgo en La Perla, ante el temor de que se produzcan nuevos ataques contra unidades de transporte público.

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