Presidente del IGP se pronunció ante la falta de alerta sísmica tras el temblor de magnitud 4,8 en Lima | Composición LR

Presidente del IGP se pronunció ante la falta de alerta sísmica tras el temblor de magnitud 4,8 en Lima | Composición LR

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Un sismo de magnitud 4.8 remeció Lima durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto, cuando miles de ciudadanos todavía se encontraban durmiendo. De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento se produjo a las 5.28 a. m., tuvo una profundidad de 42 kilómetros y su epicentro se localizó a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, en la provincia de Lima.

El movimiento alcanzó una intensidad III en Lurín y fue percibido en distintos sectores de la capital. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales a consecuencia del sismo. Asimismo, la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami en el litoral peruano.

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Sin embargo, el temblor generó una pregunta entre numerosos ciudadanos: ¿por qué no sonó una alarma sísmica segundos antes de que ocurriera el movimiento?

¿Por qué no se activó una alarma sísmica?

El presidente del IGP, Hernando Tavera, explicó que el Perú todavía no dispone de un sistema oficial de alerta sísmica operativo que permita advertir a la población antes de la llegada de un movimiento telúrico.

En declaraciones a Exitosa, el especialista precisó que actualmente existen pruebas y trabajos vinculados con sistemas de alerta, pero estos todavía no constituyen un mecanismo oficial capaz de garantizar una advertencia previa a la población.

"En el país todavía no existe un sistema oficial que brinde esa información. Hay pruebas que se están realizando y, entiendo, se trata de eso", señaló Tavera.

Ante esta situación, el titular del IGP pidió a la población no depender de una eventual alarma para ponerse a salvo y recordó que la preparación debe ser la principal herramienta frente a los terremotos.

"No pongamos nuestras esperanzas en que nos llegue una alarma o no; de lo que se trata es de asegurar nuestras vidas", sostuvo.

¿Un sismo de 4.8 libera energía suficiente para evitar un terremoto?

El movimiento registrado frente a la costa de Lima también reavivó una duda recurrente: si los sismos de menor magnitud ayudan a liberar la energía acumulada y, de esa manera, reducen la posibilidad de que ocurra un terremoto de gran magnitud.

Tavera descartó esta idea. El presidente del IGP explicó que la cantidad de energía liberada depende de la magnitud y del área de ruptura asociada al movimiento. En el caso del sismo registrado este miércoles, estimó que la ruptura habría comprendido aproximadamente 4 a 5 kilómetros.

Esta dimensión es considerablemente menor frente a la de un gran terremoto, cuya zona de ruptura puede extenderse por cientos de kilómetros. Por ello, el especialista señaló que no se puede considerar que un movimiento de magnitud 4.8 haya liberado una cantidad significativa de energía capaz de disminuir el riesgo de un futuro terremoto.

La escala de magnitud momento es logarítmica. Esto significa que un incremento de una unidad de magnitud representa aproximadamente 32 veces más energía liberada. Por ejemplo, se requerirían alrededor de 32 sismos de magnitud 5 para equiparar la energía de uno de magnitud 6.

¿Por qué se escuchó un fuerte ruido durante el temblor?

Otro aspecto que llamó la atención de los ciudadanos fue el fuerte ruido que algunos percibieron antes o durante el movimiento.

Tavera explicó que los sismos producen diferentes tipos de ondas. Las primeras en propagarse son las ondas P, que viajan a mayor velocidad y pueden generar una sensación inicial semejante a un golpe o ruido. Posteriormente llegan las ondas S, que provocan movimientos de mayor amplitud y son responsables de buena parte del sacudimiento percibido por la población.

A ello se suman los sonidos producidos por las propias estructuras de las viviendas. Durante un temblor, puertas, ventanas, paredes, muebles y otros objetos pueden crujir, golpearse o vibrar.

Por esa razón, la presencia de un ruido fuerte durante un sismo no significa necesariamente que el movimiento haya tenido una magnitud extraordinaria.

Sismo ocurrió a 42 kilómetros de Lurín

Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0565, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.8 y ocurrió a las 5.28 a. m. del miércoles 19 de agosto.

El epicentro fue ubicado en las coordenadas -12.46 de latitud y -77.20 de longitud, a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, con una profundidad de 42 kilómetros.

La intensidad registrada en Lurín fue de III. La profundidad y la relativa cercanía del epicentro con Lima contribuyeron a que el movimiento fuera percibido en diferentes zonas de la capital.

Tavera indicó que se trata de uno más de los movimientos sísmicos que ocurren regularmente en el territorio peruano, aunque consideró que estos eventos deben servir para reforzar las medidas de prevención.

Perú es un país de alta actividad sísmica

El presidente del IGP recordó que el territorio peruano se encuentra en una zona de elevada actividad sísmica debido principalmente a la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.

Este proceso geológico genera una actividad permanente y hace que la ocurrencia de sismos sea una característica natural del territorio nacional. Por ello, los especialistas insisten en que la población debe estar preparada de manera constante y no esperar la llegada de un terremoto de gran magnitud para tomar medidas.

Tras el sismo de este miércoles, Tavera recomendó a las familias revisar las condiciones de sus viviendas, identificar zonas seguras, establecer rutas de evacuación y asegurar objetos que puedan caer durante un movimiento telúrico.

"Siempre hay que estar preparados. Somos un país sísmico. Desde la ciencia no tenemos control sobre la naturaleza", sostuvo Tavera.

¿Qué hacer durante un sismo?

Ante la ausencia de un sistema oficial de alerta sísmica operativo, el especialista recomendó actuar inmediatamente cuando se perciba un movimiento.

Las familias deben conocer previamente cuáles son los lugares seguros dentro de sus viviendas y tener identificadas las rutas de evacuación. Durante el sismo, se debe mantener la calma y ubicarse en una zona segura, evitando acercarse a ventanas u objetos que puedan caer.

Si las condiciones lo permiten y una vez que el movimiento haya pasado, las personas pueden dirigirse hacia un espacio abierto y seguro siguiendo las rutas previamente establecidas.

El reciente sismo de magnitud 4.8 no ocasionó daños materiales ni víctimas reportadas, pero volvió a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la preparación de la población ante un eventual terremoto de mayor magnitud.

Para Tavera, la prevención no puede depender exclusivamente de la existencia de una alarma. La preparación de las familias y el conocimiento de cómo actuar antes, durante y después de un sismo siguen siendo fundamentales para reducir el riesgo y proteger vidas.

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