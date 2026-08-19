¿Compraste uno de estos hervidores? Indecopi advierte riesgo de desprendimiento de asa y anuncia devolución de dinero
La alerta de Indecopi comprende 534 unidades Enfinigy y Enfinigy Pro fabricadas entre 2019 y 2026. Seis códigos están incluidos en el retiro preventivo.
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Indecopi informó el retiro del mercado peruano de 534 hervidores eléctricos de 1,5 litros de las marcas Enfinigy y Enfinigy Pro ante un posible riesgo de quemaduras. La alerta, difundida el 18 de agosto de 2026, comprende 6 modelos fabricados en Alemania entre 2019 y 2026 y comercializados en Perú por D'Cocina Home & Professional S.A.C.
El fabricante alemán ZWILLING J. A. Henckels Aktiengesellschaft comunicó que el asa de algunas unidades podría aflojarse, desprenderse o romperse durante su utilización. Este defecto podría ocasionar que el agua caliente se derrame y alcance tanto al usuario como a otras personas cercanas. Como medida preventiva, se suspendieron las ventas y entregas de los productos involucrados y se inició un retiro voluntario a nivel mundial.
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Estos son los seis modelos de hervidores Enfinigy y Enfinigy Pro incluidos en la alerta
La advertencia comprende los códigos 1005774 y 1005775, ambos correspondientes a hervidores de color plateado; 1008865 y 1008867, de color negro; además del 1020371, de color rosado, y el 1020372, de color dorado. Todos los productos incluidos tienen una capacidad de 1,5 litros y pertenecen a las líneas Enfinigy o Enfinigy Pro.
En total, la alerta del Indecopi involucra 534 unidades disponibles en el mercado peruano. El problema identificado puede provocar que el asa pierda estabilidad o llegue a romperse por completo mientras se manipula el electrodoméstico. En esas circunstancias, el contenido caliente podría derramarse y ocasionar lesiones o escaldaduras, es decir, quemaduras producidas por el contacto con líquidos a altas temperaturas.
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Retiro de hervidores Enfinigy: canales habilitados para pedir información y recuperar el dinero
Las medidas adoptadas incluyen la suspensión inmediata de las ventas y entregas de los hervidores reportados. También se solicitó a los distribuidores detener su comercialización y bloquear las existencias disponibles, mientras que los envíos que todavía se encuentran en tránsito están siendo paralizados cuando resulta posible. El fabricante informó además que continúa evaluando las causas y los factores relacionados con el defecto.
Quienes tengan alguno de los modelos incluidos pueden solicitar información sobre el procedimiento y el reembolso del precio pagado. Para ello, se habilitó el correo postventa@dcocina.pe y el número de celular 934 667 441. De acuerdo con la alerta, los consumidores recibirán una compensación a cambio de inutilizar o devolver el hervidor, según corresponda. El retiro se desarrolla de manera voluntaria a escala mundial y las autoridades pertinentes están siendo informadas sobre la medida.