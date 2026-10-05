Construye tu casa con un préstamo de S/ 100 mil a una tasa desde 1.05% mensual El financiamiento con garantía hipotecaria es una opción para quienes buscan concluir o remodelar su vivienda. Revisa las características del préstamo para construcción de Prestamype, sus condiciones y los requisitos de acceso.

Los solicitantes deben ofrecer un inmueble como garantía, que esté debidamente inscrito y sin problemas legales. Foto: difusión.

Los solicitantes deben ofrecer un inmueble como garantía, que esté debidamente inscrito y sin problemas legales. Foto: difusión.

La construcción de una vivienda propia suele avanzar por etapas, al ritmo de los ingresos disponibles. Añadir un piso, concluir ambientes o remodelar espacios demanda un desembolso que no siempre es posible asumir con ahorros. En ese contexto, un préstamo para construcción se presenta como una alternativa para contar con el capital que requiere el proyecto.

Este tipo de crédito puede destinarse a materiales de construcción, herramientas y mano de obra. Prestamype ofrece préstamos para finalizar o remodelar viviendas , con montos altos y tasas competitivas, y contempla la evaluación de personas con registros en Infocorp o sin historial crediticio.

Beneficios del préstamo de Prestamype

La viabilidad de una obra depende, en buena medida, de que las condiciones del financiamiento se ajusten al presupuesto. Con ese fin, el préstamo para construcción de Prestamype ofrece diversas opciones de monto, plazo y forma de pago:

Montos altos : financiamiento desde S/15 mil hasta S/2 millones.

: financiamiento desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa competitiva : tasa de interés mensual desde 1.05%.

: tasa de interés mensual desde 1.05%. Plazos de pago : de 1 a 10 años, renovables a futuro, previa evaluación.

: de 1 a 10 años, renovables a futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible : Prestamype no descarta al solicitante por estar en Infocorp ni por carecer de historial crediticio.

: Prestamype no descarta al solicitante por estar en Infocorp ni por carecer de historial crediticio. Desembolso rápido : 15 días en promedio.

: 15 días en promedio. Cronogramas a medida : el cliente puede definir la forma de amortizar el capital durante el plazo del préstamo.

: el cliente puede definir la forma de amortizar el capital durante el plazo del préstamo. Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Estas características permiten que el préstamo se adecúe a las distintas fases de una obra, desde una remodelación específica hasta proyectos de mayor envergadura.

Requisitos para acceder al préstamo

Para acceder a este préstamo para construcción , el solicitante debe ofrecer en garantía un inmueble, que puede ser una casa, un departamento, un terreno, una oficina o un local comercial. La propiedad debe figurar debidamente inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

Adicionalmente, el bien no debe presentar problemas legales ante la Municipalidad ni los Registros Públicos y debe hallarse en las zonas donde Prestamype brinda este financiamiento: Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Ica, Chimbote, Sullana, Cusco, Cajamarca, Cañete, Chincha, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Abancay o Huamanga.

La entidad plantea condiciones acordes con el perfil y la capacidad de pago de cada cliente, a fin de que pueda cumplir con sus cuotas fijas mensuales en las fechas pactadas.

¿Quieres terminar de construir o remodelar tu vivienda?

Si el proyecto de vivienda quedó en pausa por falta de presupuesto, el siguiente paso es informarse sobre las alternativas de financiamiento disponibles. INGRESA AQUÍ para precalificar a un préstamo para construcción con garantía hipotecaria de Prestamype y conocer las condiciones a las que podrías acceder según tu perfil y tu propiedad.

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

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