Dictan 7 meses de prisión preventiva para dos investigados en Tumbes

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Corte Superior de Justicia de Tumbes dictó siete meses de prisión preventiva contra Cristhoper Ferney Delgado Ponce y Deybi Wilfredo Castro Damian, investigados por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Junior Yosimar Muñoz Herrera.

Durante la audiencia, el órgano jurisdiccional declaró fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público contra ambos investigados. La medida se computa desde el 6 de agosto de 2026, fecha en la que se produjo su intervención policial, y vencerá el 5 de marzo de 2027.

Respecto de Jeferson Nicolas Flores Aldana, también comprendido en el proceso, se dispuso la medida de comparecencia con restricciones, quedando sujeto al cumplimiento de las reglas de conducta establecidas por el órgano jurisdiccional. Asimismo, se fijó una caución económica de S/ 300, que deberá ser cancelada dentro del plazo de ley.

La decisión judicial fue adoptada en el marco del proceso seguido por la presunta comisión de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Las medidas impuestas tienen carácter procesal y no constituyen una declaración de culpabilidad, correspondiendo que la responsabilidad penal de los investigados sea determinada durante el desarrollo del proceso conforme a ley.