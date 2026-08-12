HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

La mentiras de Porky y el doble filo de Rospigliosi | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Dictan 7 meses de prisión preventiva para dos investigados en Tumbes

La Corte Superior de Justicia de Tumbes impone siete meses de prisión preventiva a Cristhoper Ferney Delgado Ponce y Deybi Wilfredo Castro, investigados por homicidio calificado en grado de tentativa.

En el caso de Jeferson Nicolas Flores Aldana, se dictó comparecencia con restricciones. Foto: difusión.
En el caso de Jeferson Nicolas Flores Aldana, se dictó comparecencia con restricciones. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La Corte Superior de Justicia de Tumbes dictó siete meses de prisión preventiva contra Cristhoper Ferney Delgado Ponce y Deybi Wilfredo Castro Damian, investigados por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Junior Yosimar Muñoz Herrera.

Durante la audiencia, el órgano jurisdiccional declaró fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público contra ambos investigados. La medida se computa desde el 6 de agosto de 2026, fecha en la que se produjo su intervención policial, y vencerá el 5 de marzo de 2027.

PUEDES VER: Tumbes: dictan 7 meses de prisión preventiva para investigado por tenencia de armas | tumbes | La República

lr.pe

Respecto de Jeferson Nicolas Flores Aldana, también comprendido en el proceso, se dispuso la medida de comparecencia con restricciones, quedando sujeto al cumplimiento de las reglas de conducta establecidas por el órgano jurisdiccional. Asimismo, se fijó una caución económica de S/ 300, que deberá ser cancelada dentro del plazo de ley.

La decisión judicial fue adoptada en el marco del proceso seguido por la presunta comisión de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Las medidas impuestas tienen carácter procesal y no constituyen una declaración de culpabilidad, correspondiendo que la responsabilidad penal de los investigados sea determinada durante el desarrollo del proceso conforme a ley.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Piura: dictan 7 meses de prisión preventiva para dos investigados

Piura: dictan 7 meses de prisión preventiva para dos investigados

LEER MÁS
Piura: dictan 7 meses de prisión preventiva por tenencia de arma

Piura: dictan 7 meses de prisión preventiva por tenencia de arma

LEER MÁS
Dictan 36 meses de prisión preventiva para 15 investigados por extorsión a choferes de Callao y Lima Norte

Dictan 36 meses de prisión preventiva para 15 investigados por extorsión a choferes de Callao y Lima Norte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estudiantes de Salitral conocen cómo funciona la Ruta de la Flagrancia

Estudiantes de Salitral conocen cómo funciona la Ruta de la Flagrancia

LEER MÁS
Piura: dictan 7 meses de prisión preventiva por tenencia de arma

Piura: dictan 7 meses de prisión preventiva por tenencia de arma

LEER MÁS
Piura: sentencian a más de 24 años de prisión por extorsión

Piura: sentencian a más de 24 años de prisión por extorsión

LEER MÁS
Dictan 7 meses de prisión preventiva para investigado por tenencia de armas en Tumbes

Dictan 7 meses de prisión preventiva para investigado por tenencia de armas en Tumbes

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025