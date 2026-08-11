HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿'Choros' en el Congreso? y el romance de Castillo y Catherin Palomino en Barbadillo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

“Un sismo no gatilla otro”: IGP descarta relación entre temblores en la región, pero advierte la vulnerabilidad de Perú

El presidente del IGP afirmó que no es posible asegurar la ocurrencia exacta de un sismo partiendo de otros eventos en la región. Sin embargo, recordó que el país está ubicado en una zona de alto potencial sísmico.

IGP se pronuncia tras sismo en Colombia
IGP se pronuncia tras sismo en Colombia | Foto: IGP
Escuchar
Resumen
Compartir

El sismo de magnitud 7,4 que golpeó Colombia el 10 de agosto reavivó los temores sobre un posible evento similar en Perú. Su antecedente en la región, el doble terremoto en Venezuela ocurrido el 24 de junio, elevó las dudas sobre si existiría una relación entre ambos movimientos telúricos y un posible temblor en el país.

Al respecto, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó a La República que la única relación que existe entre estos episodios recientes es que ambos han comprometido a la placa sudamericana, la gran placa tectónica continental que abarca todo el subcontinente sudamericano y parte del océano Atlántico Sur.

TE RECOMENDAMOS

Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

“En el caso de Venezuela, la placa sudamericana está en contacto con la placa del Caribe y, en el caso de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, la placa de Nazca está en contacto con la placa sudamericana. Estos sismos han ocurrido en zonas de alto potencial sísmico, pero no podemos pensar que un sismo gatilla el otro”, aseveró.

PUEDES VER: Terremoto en Lima: 80% de viviendas fueron construidas informalmente y la mitad tendría alta vulnerabilidad

lr.pe

¿Se puede predecir un sismo en Perú a partir de los recientes terremotos en Sudamérica?

Tavera indicó que no es posible anticipar la ocurrencia exacta de un sismo en Perú partiendo de la ocurrencia de otros movimientos en la región. “Nosotros, desde la ciencia, no podríamos aseverar rotundamente de que no va haber o sí va haber (un sismo) en Perú a raíz de estos eventos. Eso no es posible, no tenemos control sobre la naturaleza ni tampoco estamos mirando qué es lo que ocurre debajo de nuestros pies”, apuntó.

No obstante, el especialista recordó que el país está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alto potencial sísmico que cada año registra la mayor cantidad de eventos telúricos y posee el mayor número de estructuras volcánicas a nivel global.

“Lo que sí sabemos es que Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú estamos ubicados en una zona de alta actividad sísmica. En esas condiciones los sismos tienen que ocurrir. La probabilidad (de que ocurra en el Perú) es la misma que para cualquier país que está alrededor de la placa del Pacífico”, precisó.

¿Cuántos sismos se registran en el Perú cada año? Esto dice el IGP

Según Tavera, el IGP cada año llega a reportar la ocurrencia de un promedio de 800 eventos sísmicos a nivel nacional. De ese total, aproximadamente el 70% ocurren frente a la zona costera producto de la principal fuente sismogénica: el contacto de la placa de Nazca con la placa sudamericana.

“El otro 30% está asociado a la presencia de fallas tectónicas a lo largo de la cordillera de los Andes y en la zona subandina. Entonces, eso nos demuestra que somos un país dinámicamente activo y es evidente que los sismos han ocurrido, están ocurriendo y van a seguir ocurriendo”, finalizó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Perú realiza el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026: ¿a qué hora inicia y cómo participar este viernes 14 de agosto?

Perú realiza el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026: ¿a qué hora inicia y cómo participar este viernes 14 de agosto?

LEER MÁS
Terremoto en Colombia EN VIVO: sismo de magnitud 7,4 deja 224 muertos y graves daños en Pereira, cifra de heridos y últimas noticias

Terremoto en Colombia EN VIVO: sismo de magnitud 7,4 deja 224 muertos y graves daños en Pereira, cifra de heridos y últimas noticias

LEER MÁS
Presidente del IGP lanza advertencia por silencio sísmico en Perú tras devastador temblor de 7,4 en Colombia: “En algún momento tendrá que ocurrir (un gran terremoto)”

Presidente del IGP lanza advertencia por silencio sísmico en Perú tras devastador temblor de 7,4 en Colombia: “En algún momento tendrá que ocurrir (un gran terremoto)”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de luz de hasta 11 horas este martes 11 de agosto: consulta los horarios en Bellavista, Rímac, SMP y SJL

Corte de luz de hasta 11 horas este martes 11 de agosto: consulta los horarios en Bellavista, Rímac, SMP y SJL

LEER MÁS
FAP alerta presencia de remanentes de explosivos y municiones militares en terreno donde se realizará la multitudinaria misa del papa León XIV en Chiclayo

FAP alerta presencia de remanentes de explosivos y municiones militares en terreno donde se realizará la multitudinaria misa del papa León XIV en Chiclayo

LEER MÁS
¡A prepararse! Ola de calor de hasta 36 °C y radiación extrema azotarán la costa desde este miércoles 12

¡A prepararse! Ola de calor de hasta 36 °C y radiación extrema azotarán la costa desde este miércoles 12

LEER MÁS
Tres sismos de hasta magnitud 4,9 remecieron Piura en menos de una hora durante la madrugada de hoy, según IGP

Tres sismos de hasta magnitud 4,9 remecieron Piura en menos de una hora durante la madrugada de hoy, según IGP

LEER MÁS
Estos son los 9 distritos más seguros de Lima ante un terremoto, según indica el CISMID

Estos son los 9 distritos más seguros de Lima ante un terremoto, según indica el CISMID

LEER MÁS
Colombia y otros 7 países del Cinturón de Fuego ya registraron fuertes sismos en 2026: ¿Qué dice el IGP sobre Perú?

Colombia y otros 7 países del Cinturón de Fuego ya registraron fuertes sismos en 2026: ¿Qué dice el IGP sobre Perú?

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025