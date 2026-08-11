“Un sismo no gatilla otro”: IGP descarta relación entre temblores en la región, pero advierte la vulnerabilidad de Perú

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El sismo de magnitud 7,4 que golpeó Colombia el 10 de agosto reavivó los temores sobre un posible evento similar en Perú. Su antecedente en la región, el doble terremoto en Venezuela ocurrido el 24 de junio, elevó las dudas sobre si existiría una relación entre ambos movimientos telúricos y un posible temblor en el país.

Al respecto, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó a La República que la única relación que existe entre estos episodios recientes es que ambos han comprometido a la placa sudamericana, la gran placa tectónica continental que abarca todo el subcontinente sudamericano y parte del océano Atlántico Sur.

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“En el caso de Venezuela, la placa sudamericana está en contacto con la placa del Caribe y, en el caso de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, la placa de Nazca está en contacto con la placa sudamericana. Estos sismos han ocurrido en zonas de alto potencial sísmico, pero no podemos pensar que un sismo gatilla el otro”, aseveró.

¿Se puede predecir un sismo en Perú a partir de los recientes terremotos en Sudamérica?

Tavera indicó que no es posible anticipar la ocurrencia exacta de un sismo en Perú partiendo de la ocurrencia de otros movimientos en la región. “Nosotros, desde la ciencia, no podríamos aseverar rotundamente de que no va haber o sí va haber (un sismo) en Perú a raíz de estos eventos. Eso no es posible, no tenemos control sobre la naturaleza ni tampoco estamos mirando qué es lo que ocurre debajo de nuestros pies”, apuntó.

No obstante, el especialista recordó que el país está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alto potencial sísmico que cada año registra la mayor cantidad de eventos telúricos y posee el mayor número de estructuras volcánicas a nivel global.

“Lo que sí sabemos es que Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú estamos ubicados en una zona de alta actividad sísmica. En esas condiciones los sismos tienen que ocurrir. La probabilidad (de que ocurra en el Perú) es la misma que para cualquier país que está alrededor de la placa del Pacífico”, precisó.

¿Cuántos sismos se registran en el Perú cada año? Esto dice el IGP

Según Tavera, el IGP cada año llega a reportar la ocurrencia de un promedio de 800 eventos sísmicos a nivel nacional. De ese total, aproximadamente el 70% ocurren frente a la zona costera producto de la principal fuente sismogénica: el contacto de la placa de Nazca con la placa sudamericana.

“El otro 30% está asociado a la presencia de fallas tectónicas a lo largo de la cordillera de los Andes y en la zona subandina. Entonces, eso nos demuestra que somos un país dinámicamente activo y es evidente que los sismos han ocurrido, están ocurriendo y van a seguir ocurriendo”, finalizó.