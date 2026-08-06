Fiscalía inicia investigación por presunto asalto a empresario que abatió a delincuente en San Martín de Porres

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El Tercer Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte inició una investigación preliminar contra Joseph B. (29) por el presunto delito de robo agravado en agravio de un empresario, asaltado al salir de un gimnasio la noche del último martes, en la cuadra 33 de la avenida Universitaria, distrito de San Martín de Porres.

Según el acta de intervención policial, el empresario disparó contra el presunto asaltante y su cómplice cuando intentaban huir en una motocicleta tras arrebatarle el celular a su pareja. A raíz de esta acción, el conductor de la unidad, identificado como Javier Richarti Guevara (38), falleció y Joseph B. resultó herido y fue detenido luego por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras una persecución.

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Diligencias en curso

Tras el incidente, agentes de la PNP trasladaron al empresario a la comisaría de Sol de Oro, mientras que el presunto delincuente herido fue llevado al Hospital Nacional Cayetano Heredia. Posteriormente, el despacho fiscal dispuso que el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) PNP de Los Olivos reciba la declaración del negociante, el detenido, los efectivos intervinientes y posibles testigos.

Asimismo, ordenó recabar el protocolo de necropsia, los registros de las cámaras de seguridad y los informes de las pericias de criminalística, así como practicar las pericias de balística forense y de identificación vehicular, entre otras diligencias para esclarecer los hechos. Ambos involucrados (el empresario y el presunto ladrón sobreviviente) permanecen en la Depincri de Los Olivos hasta el cierre de esta nota.

Legítima defensa

Durante su intervención, el empresario señaló que su reacción se dio ante la amenaza a su integridad y la de su pareja. “Quisiera que me ayuden, por favor, porque soy una víctima más de la delincuencia que se está viviendo en el Perú”, dijo. Además, afirmó que contaba con permiso para portar armas ya que lo tramitó a raíz de amenazas y extorsiones que venía recibiendo en los últimos seis meses.

Por su parte, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, se pronunció en la misma línea, asegurando que la víctima del robo actuó en defensa propia. “(El empresario actuó) en legítima defensa de la vida de su acompañante, de él mismo y de su patrimonio”, indicó en declaraciones a la prensa.

Historial de presuntos asaltantes

Según la PNP, el delincuente abatido, Javier Richarti, registraba antecedentes por conducir en estado de ebriedad y manejar un vehículo con requisitoria en un hecho ocurrido en Huacho en diciembre de 2021. En tanto, su cómplice sobreviviente, identificado como Joseph Salcedo Tanchiva, tiene antecedentes por tenencia ilegal de armas de fuego y robo, y en enero de 2022 fue intervenido junto a dos integrantes de Los Gatilleros de Independencia, banda criminal que sería un brazo armado de Erick Moreno Hernández, alias el Monstruo.

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