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🔴 Gran Parada Militar 2026 en vivo: desfile por Fiestas Patrias | La República | #29xLR

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Pareja viajó desde Nueva York para vivir el Desfile Cívico Militar 2026 en la avenida Brasil: "Te amo, Perú"

Entre los asistentes, destacó una pareja de Long Island, Nueva York, que viajó especialmente para vivir la ceremonia. El visitante expresó su cariño por Perú y su amor por el ceviche.

Una pareja de Long Island, Nueva York, viajó especialmente para disfrutar del evento y mostró su cariño al país al recibir una bandera peruana.
Una pareja de Long Island, Nueva York, viajó especialmente para disfrutar del evento y mostró su cariño al país al recibir una bandera peruana. | Foto: composición LR/Difusión
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La Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias reunió este miércoles 29 de julio a miles de personas en la avenida Brasil, donde ciudadanos peruanos y visitantes extranjeros llegaron desde la madrugada para asegurar un lugar y seguir una de las ceremonias más representativas del calendario patrio. Familias completas, adultos mayores, niños y turistas compartieron la jornada marcada por el ambiente festivo.

Entre los asistentes destacó la presencia de una pareja que viajó desde Long Island, en Nueva York, con el propósito de presenciar el desfile. Durante un recorrido de TV Perú Noticias, el visitante extranjero recibió una bandera peruana por parte del público y expresó su cariño por el país al decir: "Te amo, Perú", además de comentar que disfruta de la gastronomía nacional, especialmente del ceviche.

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Pareja llegó desde Nueva York para presenciar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar en Lima

La presencia de visitantes procedentes del extranjero llamó la atención entre los asistentes que se encontraban en la cuadra 15 de la avenida Brasil. La pareja explicó que el viaje tuvo como principal motivo vivir de cerca la celebración por Fiestas Patrias y observar el tradicional Desfile Cívico Militar.

El momento fue recibido con aplausos por quienes se encontraban en el lugar. Aunque el ciudadano estadounidense señaló que no hablaba español, decidió dedicar unas palabras al Perú, mientras su acompañante explicó que ambos habían llegado desde Long Island para participar en esta jornada conmemorativa.

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Familias y visitantes extranjeros se reunieron en la avenida Brasil para el Desfile Cívico Militar 2026

La avenida Brasil también congregó a numerosas familias que acudieron desde distintos distritos de Lima para presenciar por primera vez el desfile. Entre ellas estuvo la familia Tapia, procedente de San Martín de Porres, cuyos integrantes compartieron la espera de la ceremonia en un ambiente de celebración y entusiasmo.

Desde las primeras horas del día, los distintos sectores de la avenida mostraron una importante asistencia de público. Banderas peruanas, aplausos y expresiones de apoyo acompañaron la antesala del desfile, mientras madres de alumnos de la Escuela Militar de Chorrillos, vecinos y turistas coincidieron en una jornada que volvió a reunir a miles de personas para celebrar las Fiestas Patrias.

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