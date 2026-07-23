"Me voy celebrando la vida": niña pucallpina de 13 años toca la campana de la victoria tras vencer la leucemia
Valery D.B., una adolescente de Pucallpa, celebra su victoria tras vencer a la leucemia, confirmada en una cita en el INSN San Borja tras ocho años de tratamiento médico exitoso.
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La adolescente Valery D.B., natural de Pucallpa, viajó a Lima para asistir a una cita de control en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, sin imaginar que recibiría la noticia que ella y su familia esperaron durante ocho años. Durante la consulta, el equipo médico confirmó que culminó exitosamente su tratamiento contra la leucemia y que se encuentra libre de la enfermedad.
La menor, quien cumplió 13 años el pasado 19 de julio, participó en una ceremonia organizada por el servicio de Hematología del INSN San Borja, donde hizo sonar la campana de la victoria, símbolo que marca el fin del tratamiento oncológico. El acto reunió al personal de salud que acompañó su proceso y a sus familiares, quienes celebraron este nuevo comienzo.
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La historia de la adolescente desde el diagnóstico hasta el alta médica
La historia de Valery comenzó en julio de 2018, cuando tenía 4 años y presentó sangrado nasal, fuertes dolores de cabeza, dolor abdominal y moretones en diferentes partes del cuerpo. Tras ser atendida inicialmente en el hospital de Yarinacocha, fue referida al INSN San Borja debido a su estado de salud. Luego de diversos exámenes especializados, los médicos diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda (LLA), por lo que inició un tratamiento con quimioterapia ambulatoria.
Durante el proceso hubo un periodo de interrupción del tratamiento que comprometió su evolución. Sin embargo, en enero de 2019 reingresó al instituto con un cuadro de salud más delicado. El equipo médico decidió realizar una reinducción con cinco medicamentos, lo que permitió controlar nuevamente la enfermedad. Posteriormente, la paciente completó los bloques de quimioterapia hasta finales de 2021 y continuó con controles periódicos durante los años siguientes, hasta que este 2026 recibió la confirmación de que venció el cáncer.
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Durante una emotiva ceremonia, hizo sonar la campana de la victoria, símbolo del fin de su tratamiento oncológico, rodeada de médicos y familiares felices por su recuperación.
¿Qué representa la campana de la victoria para los pacientes con cáncer infantil?
Tras conocer el resultado de sus evaluaciones, Valery tocó la campana de la victoria junto al personal del servicio de Hematología, que preparó una ceremonia con globos rojos y blancos y banderas del Perú. Durante la actividad, la adolescente agradeció al equipo de salud por el acompañamiento recibido y expresó su emoción al señalar que regresaba a casa celebrando una nueva etapa de su vida.
La directora general del INSN San Borja, Dra. Zulema Tomas Gonzales, destacó el esfuerzo conjunto del equipo multidisciplinario y el acompañamiento familiar durante el tratamiento. Además, recordó que este es el segundo paciente que culmina exitosamente su tratamiento oncológico en menos de una semana. El instituto informó que en el Perú se diagnostican alrededor de 1.800 nuevos casos de cáncer infantil cada año, de los cuales el 42,7 % corresponde a leucemias. Asimismo, precisó que durante 2025 atendió más de 104 nuevos casos de leucemia y realizó más de 1.500 atenciones para quimioterapia ambulatoria, con tratamientos subvencionados al 100 % por el Seguro Integral de Salud (SIS).