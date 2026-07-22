Un estudio en parientes simios cercanos a los humanos sugiere que el contacto físico ayuda a mantener la paz

Un joven bonobo ofrece un abrazo a otro macho que fue amenazado tras una agresión. Foto: Zanna Clay

Un joven bonobo ofrece un abrazo a otro macho que fue amenazado tras una agresión. Foto: Zanna Clay

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El contacto físico podría desempeñar un papel mucho más importante de lo que se pensaba en la evolución de la convivencia social. Un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Durham, en el Reino Unido, encontró que gestos como abrazarse, tocarse o besarse ayudan a reducir la tensión entre bonobos y chimpancés, los parientes vivos más cercanos del ser humano.

La investigación, publicada en la revista Biological Sciences, muestra que estas muestras de cercanía antes de situaciones potencialmente conflictivas favorecen una convivencia más pacífica. Según el equipo investigador, este comportamiento podría tener un origen evolutivo compartido con los humanos que se remonta a hace al menos seis millones de años, cuando ambas especies compartían un ancestro común.

El contacto antes de competir favoreció una convivencia más pacífica

Para comprobar cómo influye el contacto físico en las relaciones sociales, un equipo del Departamento de Psicología de la Universidad de Durham analizó el comportamiento de cinco grupos seminaturales de bonobos y chimpancés. En total participaron 116 individuos, que fueron grabados durante cinco minutos antes de que se liberara comida en un espacio compartido. Este escenario fue diseñado para recrear la tensión que normalmente surge cuando varios animales deben competir por un mismo recurso, como ocurre en la naturaleza cuando encuentran árboles cargados de frutos.

El equipo investigador registró cuidadosamente quién tocaba a quién, qué tipo de contacto establecía y cuánto tiempo permanecían después alimentándose juntos. También documentó cualquier episodio de agresividad antes, durante y después de la comida.

Los resultados fueron claros. Tanto en bonobos como en chimpancés, los individuos que intercambiaron más gestos de contacto tranquilizador antes de la alimentación compartieron durante más tiempo el espacio para comer, una señal de mayor tolerancia y cooperación.

El efecto fue especialmente evidente entre las hembras de bonobo, cuyas alianzas desempeñan un papel central dentro de su organización social. En los chimpancés, en cambio, el vínculo fue más fuerte entre los machos, reflejando la importancia de las relaciones masculinas en esta especie.

Los científicos también observaron que estos beneficios aparecían con mayor claridad en los grupos considerados socialmente más tolerantes, lo que sugiere que estos gestos ayudan a mantener relaciones estables y un ambiente de mayor armonía.

Chimpancés sorprendieron con gestos de confianza poco habituales

Además de los abrazos y otras formas de contacto, los investigadores detectaron un comportamiento especialmente llamativo entre algunos chimpancés, sobre todo machos: introducir los dedos o incluso la mano dentro de la boca de otro individuo.

Lejos de interpretarlo como una amenaza, el equipo considera que este tipo de interacción representa una poderosa señal de confianza. Al exponerse voluntariamente a una situación de vulnerabilidad, los animales demuestran que esperan no sufrir ningún daño por parte de su compañero.

"Comparar a los bonobos y los chimpancés —nuestros dos parientes vivos más cercanos— ofrece una visión fascinante sobre las raíces evolutivas del comportamiento social y sobre cómo ellos, y también nosotros, gestionamos la tensión, la competencia y la cooperación", explicó Jake Brooker, investigador principal.

Añadió que "el contacto social es una poderosa herramienta de comunicación, presente mucho antes del lenguaje y probablemente uno de los primeros canales mediante los cuales se formaron los vínculos sociales. Su uso en estos contextos parece ser algo que compartimos con nuestros parientes más cercanos".

Brooker también destacó que "los contactos más arriesgados entre la boca y el cuerpo observados en los chimpancés, como introducir los dedos o las manos en la boca de otro individuo, fueron especialmente sorprendentes".

Un comportamiento que podría tener millones de años de antigüedad

Durante el estudio se analizaron 60 sesiones de alimentación que sumaron más de 10 horas de observación. Las investigaciones se realizaron en el santuario Lola ya Bonobo, en la República Democrática del Congo, y en el Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust, en Zambia.

"Nuestro estudio pone de relieve el antiguo y profundo papel que desempeña el contacto físico en la regulación de nuestras relaciones sociales, especialmente durante momentos de tensión cuando las emociones son más intensas", señaló la profesora Zanna Clay, autora principal del estudio.

"Aunque gran parte de la atención se ha centrado en el papel de la agresión y la competencia en la evolución humana, nuestro estudio demuestra que nuestro linaje también desarrolló un amplio y flexible conjunto de comportamientos para gestionar la tensión social, proteger las relaciones y promover la armonía dentro del grupo", agregó.

Los investigadores consideran especialmente significativo que muchas de las conductas observadas en bonobos y chimpancés sean muy similares a las que aún utilizan las personas para tranquilizar, consolar o fortalecer sus relaciones. Ahora esperan comprobar si este contacto físico también reduce las hormonas relacionadas con el estrés y si ayuda a disminuir los conflictos en otras situaciones de competencia social.