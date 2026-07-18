La importante ciudad de China que tiene el transporte público más querido del mundo gracias a la calidad de sus autobuses y trenes

La infraestructura de transporte en Hong Kong destaca por su red MTR, flotas de autobuses modernos y los emblemáticos tranvías. Foto: Composición LR.

La infraestructura de transporte en Hong Kong destaca por su red MTR, flotas de autobuses modernos y los emblemáticos tranvías. Foto: Composición LR.

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El pulso de una metrópolis ya no se mide por la altura de sus rascacielos, sino por la velocidad y comodidad con la que se mueven sus ciudadanos. Una macroencuesta global realizada por Time Out a más de 18.500 residentes de 50 países reveló qué ciudades del planeta dominan el arte de la conectividad subterránea y superficial, con un claro y contundente ganador: el continente asiático.

Encabezando la lista con una cifra casi perfecta, el 98% de los habitantes de Hong Kong califica su red de transporte como buena o increíble. La clave de este éxito radica en una infraestructura hiperconectada que no depende de un solo formato:

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MTR (Mass Transit Railway): La columna vertebral de la ciudad, compuesta por 10 líneas que enlazan de forma milimétrica la isla de Hong Kong, Kowloon y los Nuevos Territorios.

La columna vertebral de la ciudad, compuesta por 10 líneas que enlazan de forma milimétrica la isla de Hong Kong, Kowloon y los Nuevos Territorios. Capilaridad urbana: Flotas de autobuses y minibuses equipados con aire acondicionado de última generación.

Flotas de autobuses y minibuses equipados con aire acondicionado de última generación. Identidad histórica: Los icónicos tranvías de dos pisos, que combinan el transporte de alta capacidad con el patrimonio cultural de la urbe.

El dominio del eje asiático

La clasificación evidencia que la inversión masiva en movilidad urbana está pagando dividendos en Asia, región que acapara nueve de los 19 primeros puestos del ranking mundial.

Shanghái y Pekín completan el podio en segundo y tercer lugar, demostrando la eficiencia de las redes ferroviarias chinas para absorber la demanda de millones de usuarios diarios. Taipéi (5º), Seúl (8º) y Bombay (9º) consolidan este bloque geográfico gracias a sistemas enfocados en la puntualidad, la cobertura y la accesibilidad.

Top diez global: sistemas de transporte mejor valorados

Hong Kong Shanghái (China) Pekín (China) Abu Dabi (EAU) Taipéi (Taiwán) Londres (Reino Unido) Viena (Austria) Seúl (Corea del Sur) Bombay (India) Doha (Catar)



