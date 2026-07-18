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Rafael López Aliaga confirma conversaciones con líderes de otras bancadas: "He tenido reuniones con casi todos"

El exalcalde de Lima tuvo comentarios sobre figuras como Jorge Nieto, Ricardo Belmont y Alfonso López Chau. Además, aseguró que en su reunión con Keiko Fujimori priorizaron temas como educación y seguridad ciudadana.

López Aliaga habló sobre reuniones con otras figuras políticas | Foto: difusión.
López Aliaga habló sobre reuniones con otras figuras políticas | Foto: difusión.
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Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, candidato a regidor y exalcalde de Lima, señaló que viene sosteniendo reuniones con distintos líderes políticos de las bancadas que integrarán el nuevo Congreso. En ese contexto, se refirió a Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Ricardo Belmont (Obras) y Alfonso López Chau (Ahora Nación). Asimismo, indicó que aún no ha podido reunirse con Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú.

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"He tenido reuniones con casi todos. En buena onda. He cenado con el doctor (Jorge) Nieto Montesinos. He estado dos horas con él conversando. Tenemos los mismos puntos de agenda. Lo que queremos resolver está claro; la diferencia es cómo. (…) Con Belmont también hay una relación particular, conozco a su familia desde el año 84. (…) (Alfonso) López Chau ha sido rector de la UNI mientras yo era profesor", indicó en RPP.

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Respecto a su reciente reunión con Keiko Fujimori en el local de Fuerza Popular, el líder del partido celeste afirmó que conversaron sobre temas prioritarios como la educación y la seguridad ciudadana. Además, aseguró que no tendría inconvenientes en trabajar de manera conjunta con el gobierno entrante.

"El primer gran tema tiene que ser la seguridad ciudadana. Y también el Fenómeno del Niño. (…) Hablamos de buscar inversiones. Le dije que, si necesita a alguien que represente al país, cuente conmigo y que podamos trabajar con las bancadas para unir fuerzas", apuntó.

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