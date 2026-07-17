HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Nuevo carné de extranjería con chip biométrico: ¿cuáles son los costos y quiénes lo recibirán primero?

La entrega a este grupo beneficiario se llevará a cabo en la Agencia de Atención al Ciudadano de Surco y en el MAC Lima Sur.

Este carné electrónico almacenará información biométrica y mantendrá costos similares al actual.
Este carné electrónico almacenará información biométrica y mantendrá costos similares al actual. | Foto: Andina/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Superintendencia Nacional de Migraciones comenzará a emitir desde este lunes 20 de julio un nuevo carné de extranjería con verificación electrónica, documento que incorpora un chip con información biométrica para reforzar los mecanismos de identificación de los ciudadanos extranjeros en el Perú. La iniciativa forma parte de un plan piloto que busca fortalecer el control migratorio y mejorar los procesos de verificación de identidad.

En esta primera etapa, la entrega del nuevo documento estará dirigida exclusivamente a niñas, niños y adolescentes. El proceso se desarrollará inicialmente en dos sedes de atención de Lima y, posteriormente, Migraciones ampliará su implementación de manera progresiva hasta cubrir la totalidad de los usuarios.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO RECIBE SUS CREDENCIALES Y YA ES PRESIDENTA: ¿QUIÉNES ENTRAN AL GABINETE? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Mujer en VMT limpió excremento de paloma que cayó en su casa y perdió un dedo al contraer un hongo: "Era insoportable"

lr.pe

¿Quiénes serán los primeros en recibir el nuevo carné de extranjería con chip biométrico?

El plan piloto se pondrá en marcha en la Agencia de Atención al Ciudadano de Surco, ubicada en el Jockey Plaza, y en el Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) Lima Sur, en Open Plaza Atocongo. Según informó Migraciones, estas serán las primeras oficinas autorizadas para emitir el nuevo carné electrónico.

Durante esta fase inicial, el documento será entregado únicamente a menores de edad extranjeros. La entidad indicó que el proyecto se extenderá de manera gradual hasta alcanzar el 100% de su implementación para los demás ciudadanos extranjeros que tramiten la obtención, renovación o duplicado del carné de extranjería.

PUEDES VER: De Ayacucho a la NASA: adolescente de 17 años ganó beca y realizará pasantía en centro espacial de EE. UU.

lr.pe

Costos y características del nuevo carné de extranjería electrónico de Migraciones

El nuevo carné incorpora un chip de alta seguridad que almacenará información biométrica del titular, entre ella la fotografía digital, las huellas dactilares y la firma electrónica. De acuerdo con Migraciones, esta tecnología permitirá fortalecer los mecanismos de autenticación de identidad, mejorar la confiabilidad de la información migratoria y facilitar las labores de fiscalización.

La entidad precisó que los costos para obtener, renovar o solicitar un duplicado del Carné de Extranjería Electrónico se mantienen sin cambios respecto al documento vigente. Además, los pagos podrán realizarse mediante Yape, POS, la plataforma Págalo.pe y el Banco de la Nación. Como parte de este proceso, Migraciones prevé la impresión de 250.000 carnés electrónicos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Tienes un viaje de urgencia? Migraciones reanuda la entrega de pasaportes en todas sus sedes y el aeropuerto

¿Tienes un viaje de urgencia? Migraciones reanuda la entrega de pasaportes en todas sus sedes y el aeropuerto

LEER MÁS
Migraciones advierte problemas en la validación de datos por parte de Reniec para la entrega de pasaportes: esta es la fecha en que se restablecerá el servicio

Migraciones advierte problemas en la validación de datos por parte de Reniec para la entrega de pasaportes: esta es la fecha en que se restablecerá el servicio

LEER MÁS
Perú moderniza su sistema migratorio: 88 mil personas dijeron adiós a las citas por los pasaportes

Perú moderniza su sistema migratorio: 88 mil personas dijeron adiós a las citas por los pasaportes

LEER MÁS
Reniec lanza megacampaña para tramitar DNIe gratis a nivel nacional: será hasta el 19 de julio para este exclusivo grupo

Reniec lanza megacampaña para tramitar DNIe gratis a nivel nacional: será hasta el 19 de julio para este exclusivo grupo

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 15 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 15 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Corte de luz en Lima y Callao del 16 al 17 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 12 horas

Corte de luz en Lima y Callao del 16 al 17 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 12 horas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dengue en Perú: casos cerca de superar cifra de 2025 y el fenómeno El Niño agravaría el panorama

Dengue en Perú: casos cerca de superar cifra de 2025 y el fenómeno El Niño agravaría el panorama

LEER MÁS
Suboficial de la PNP atropelló y mató a adulto mayor en la vía exclusiva del Metropolitano en Comas

Suboficial de la PNP atropelló y mató a adulto mayor en la vía exclusiva del Metropolitano en Comas

LEER MÁS
Mujer en VMT limpió excremento de paloma que cayó en su casa y perdió un dedo al contraer un hongo: "Era insoportable"

Mujer en VMT limpió excremento de paloma que cayó en su casa y perdió un dedo al contraer un hongo: "Era insoportable"

LEER MÁS
Estudiantes protestarán frente al Minedu contra cambios a las reglas del Pronabec: "Las becas son un derecho, no un favor"

Estudiantes protestarán frente al Minedu contra cambios a las reglas del Pronabec: "Las becas son un derecho, no un favor"

LEER MÁS
Municipalidad de Lima abrirá nueva sede para brevetes en Santa Anita tras recuperar predio de 13.000 m2

Municipalidad de Lima abrirá nueva sede para brevetes en Santa Anita tras recuperar predio de 13.000 m2

LEER MÁS
Pronabec: casi la mitad de 146.895 becarios aún no retribuye al país lo que ha aprendido

Pronabec: casi la mitad de 146.895 becarios aún no retribuye al país lo que ha aprendido

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025