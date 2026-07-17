Nuevo carné de extranjería con chip biométrico: ¿cuáles son los costos y quiénes lo recibirán primero?

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La Superintendencia Nacional de Migraciones comenzará a emitir desde este lunes 20 de julio un nuevo carné de extranjería con verificación electrónica, documento que incorpora un chip con información biométrica para reforzar los mecanismos de identificación de los ciudadanos extranjeros en el Perú. La iniciativa forma parte de un plan piloto que busca fortalecer el control migratorio y mejorar los procesos de verificación de identidad.

En esta primera etapa, la entrega del nuevo documento estará dirigida exclusivamente a niñas, niños y adolescentes. El proceso se desarrollará inicialmente en dos sedes de atención de Lima y, posteriormente, Migraciones ampliará su implementación de manera progresiva hasta cubrir la totalidad de los usuarios.

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¿Quiénes serán los primeros en recibir el nuevo carné de extranjería con chip biométrico?

El plan piloto se pondrá en marcha en la Agencia de Atención al Ciudadano de Surco, ubicada en el Jockey Plaza, y en el Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) Lima Sur, en Open Plaza Atocongo. Según informó Migraciones, estas serán las primeras oficinas autorizadas para emitir el nuevo carné electrónico.

Durante esta fase inicial, el documento será entregado únicamente a menores de edad extranjeros. La entidad indicó que el proyecto se extenderá de manera gradual hasta alcanzar el 100% de su implementación para los demás ciudadanos extranjeros que tramiten la obtención, renovación o duplicado del carné de extranjería.

Costos y características del nuevo carné de extranjería electrónico de Migraciones

El nuevo carné incorpora un chip de alta seguridad que almacenará información biométrica del titular, entre ella la fotografía digital, las huellas dactilares y la firma electrónica. De acuerdo con Migraciones, esta tecnología permitirá fortalecer los mecanismos de autenticación de identidad, mejorar la confiabilidad de la información migratoria y facilitar las labores de fiscalización.

La entidad precisó que los costos para obtener, renovar o solicitar un duplicado del Carné de Extranjería Electrónico se mantienen sin cambios respecto al documento vigente. Además, los pagos podrán realizarse mediante Yape, POS, la plataforma Págalo.pe y el Banco de la Nación. Como parte de este proceso, Migraciones prevé la impresión de 250.000 carnés electrónicos.