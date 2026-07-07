Corte del Santa capacita a escolares para prevenir la violencia de género en Internet
La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior del Santa llevó a cabo una charla para promover la convivencia digital segura entre estudiantes de secundaria.
Con el propósito de promover una convivencia digital segura y prevenir las diferentes manifestaciones de violencia que pueden producirse en los entornos virtuales, la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia del Santa, a través de su Eje de Género, realizó una charla dirigida a estudiantes del primer y segundo año de educación secundaria de la Institución Educativa Pedro Nolasco.
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La actividad fue promovida por la magistrada Doris Mariella Serrano Goicochea, responsable del Eje de Género de la citada comisión, quien destacó la importancia de sensibilizar a los adolescentes sobre los riesgos que existen en Internet y las redes sociales.
Durante la exposición se abordó el tema "Violencia de género en Internet y ciberacoso", resaltando que, si bien las plataformas digitales forman parte de la vida cotidiana y constituyen espacios para el aprendizaje, la comunicación y el entretenimiento, también pueden convertirse en escenarios donde se presentan situaciones de violencia que afectan la dignidad, la seguridad y el bienestar de las personas.
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En ese contexto, los estudiantes conocieron las principales formas de violencia de género en los entornos digitales, aprendieron estrategias para prevenirlas y recibieron orientación sobre cómo actuar cuando son víctimas o testigos de casos de ciberacoso, promoviendo el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información.