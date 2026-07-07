HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Corte del Santa capacita a escolares para prevenir la violencia de género en Internet

La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior del Santa llevó a cabo una charla para promover la convivencia digital segura entre estudiantes de secundaria.

La actividad enfatizó los riesgos de la violencia de género y el ciberacoso en entornos digitales. Fuente: difusión.
La actividad enfatizó los riesgos de la violencia de género y el ciberacoso en entornos digitales. Fuente: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

Con el propósito de promover una convivencia digital segura y prevenir las diferentes manifestaciones de violencia que pueden producirse en los entornos virtuales, la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia del Santa, a través de su Eje de Género, realizó una charla dirigida a estudiantes del primer y segundo año de educación secundaria de la Institución Educativa Pedro Nolasco.

PUEDES VER: Corte del Santa coordina acciones con la Región Policial de Áncash | Del Santa | La República

lr.pe

La actividad fue promovida por la magistrada Doris Mariella Serrano Goicochea, responsable del Eje de Género de la citada comisión, quien destacó la importancia de sensibilizar a los adolescentes sobre los riesgos que existen en Internet y las redes sociales.

Durante la exposición se abordó el tema "Violencia de género en Internet y ciberacoso", resaltando que, si bien las plataformas digitales forman parte de la vida cotidiana y constituyen espacios para el aprendizaje, la comunicación y el entretenimiento, también pueden convertirse en escenarios donde se presentan situaciones de violencia que afectan la dignidad, la seguridad y el bienestar de las personas.

PUEDES VER: Corte del Santa recibe visita protocolar del alcalde de Nuevo Chimbote | Del Santa | La República

lr.pe

En ese contexto, los estudiantes conocieron las principales formas de violencia de género en los entornos digitales, aprendieron estrategias para prevenirlas y recibieron orientación sobre cómo actuar cuando son víctimas o testigos de casos de ciberacoso, promoviendo el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Christian Yaipén sorprende al cantar a capella en pleno apagón en Chimbote: el público no dejó de corear los temas de Grupo 5

Christian Yaipén sorprende al cantar a capella en pleno apagón en Chimbote: el público no dejó de corear los temas de Grupo 5

LEER MÁS
Rescatan a siete tripulantes de Chimbote tras quedar a la deriva frente a Marcona

Rescatan a siete tripulantes de Chimbote tras quedar a la deriva frente a Marcona

LEER MÁS
Presidente de la Corte del Santa recibió visita protocolar del alcalde de Nuevo Chimbote

Presidente de la Corte del Santa recibió visita protocolar del alcalde de Nuevo Chimbote

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Segundo Juzgado de Familia de Tumbes resuelve proceso de tenencia en solo tres días

Segundo Juzgado de Familia de Tumbes resuelve proceso de tenencia en solo tres días

LEER MÁS
ODAJUP Tumbes alcanza el 100% de cumplimiento en la primera fase del RENAJUP

ODAJUP Tumbes alcanza el 100% de cumplimiento en la primera fase del RENAJUP

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025