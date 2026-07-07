Corte del Santa capacita a escolares para prevenir la violencia de género en Internet

La actividad enfatizó los riesgos de la violencia de género y el ciberacoso en entornos digitales. Fuente: difusión.

La actividad enfatizó los riesgos de la violencia de género y el ciberacoso en entornos digitales. Fuente: difusión.

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Con el propósito de promover una convivencia digital segura y prevenir las diferentes manifestaciones de violencia que pueden producirse en los entornos virtuales, la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia del Santa, a través de su Eje de Género, realizó una charla dirigida a estudiantes del primer y segundo año de educación secundaria de la Institución Educativa Pedro Nolasco.

La actividad fue promovida por la magistrada Doris Mariella Serrano Goicochea, responsable del Eje de Género de la citada comisión, quien destacó la importancia de sensibilizar a los adolescentes sobre los riesgos que existen en Internet y las redes sociales.

Durante la exposición se abordó el tema "Violencia de género en Internet y ciberacoso", resaltando que, si bien las plataformas digitales forman parte de la vida cotidiana y constituyen espacios para el aprendizaje, la comunicación y el entretenimiento, también pueden convertirse en escenarios donde se presentan situaciones de violencia que afectan la dignidad, la seguridad y el bienestar de las personas.

En ese contexto, los estudiantes conocieron las principales formas de violencia de género en los entornos digitales, aprendieron estrategias para prevenirlas y recibieron orientación sobre cómo actuar cuando son víctimas o testigos de casos de ciberacoso, promoviendo el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información.