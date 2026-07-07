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Juzgados de Familia capacitan a policías para fortalecer la atención a víctimas de violencia

Los Juzgados de Familia Transitorio de la Corte Superior de Justicia del Santa capacitan a suboficiales de Chimbote en atención a casos de violencia familiar.

La jornada, liderada por la jueza Ana Liset Príncipe Leal, incluyó formación sobre el uso del Botón de Pánico. Fuente: difusión.
La jornada, liderada por la jueza Ana Liset Príncipe Leal, incluyó formación sobre el uso del Botón de Pánico. Fuente: difusión.
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Con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional frente a los casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, los Juzgados de Familia Transitorio de la Subespecialidad de Violencia Familiar de la Corte Superior de Justicia del Santa desarrollaron una jornada de capacitación dirigida a los suboficiales responsables de las áreas de violencia familiar de las comisarías de Chimbote.

La actividad estuvo a cargo de la magistrada Ana Liset Príncipe Leal, jueza a cargo del Primer Juzgado de Familia Transitorio, quien durante una jornada matinal, visitó las comisarías de Alto Perú, La Libertad, 21 de Abril, San Pedro y Chimbote, para brindar orientación especializada sobre el uso del Botón de Pánico versión II, herramienta tecnológica que permite una atención inmediata y oportuna a las víctimas que se encuentran en situación de riesgo. Asimismo, se abordó el correcto llenado de los formatos de atención a mujeres, niños y adultos mayores afectados por hechos de violencia, aspecto fundamental para garantizar una adecuada intervención y seguimiento de los casos.

PUEDES VER: Corte del Santa coordina acciones con la Región Policial de Áncash | Del Santa | La República

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Durante la jornada, la magistrada también supervisó el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por los órganos jurisdiccionales en favor de las víctimas. El especialista informático de la Corte del Santa, Juan Carlos León Castillo, realizó la actualización del aplicativo Botón de Pánico.

Esta importante actividad se realizó con el apoyo y coordinación de la administración del Módulo de Familia, fortaleciendo el trabajo articulado entre el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú para brindar una protección más eficaz a las personas en condición de vulnerabilidad.

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