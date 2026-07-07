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Corte de Tumbes dicta siete meses de prisión preventiva por presunta extorsión

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes ordena prisión preventiva por siete meses para Dennis Miguel Coronado De la Vega, investigado por extorsión y tenencia de residuos peligrosos.

La medida cautelar, solicitada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal, se aplica tras las acusaciones de delitos. Fuente: difusión.
La medida cautelar, solicitada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal, se aplica tras las acusaciones de delitos. Fuente: difusión.
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El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes declaró fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva solicitado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tumbes. En consecuencia, se impuso un mandato de siete meses de prisión preventiva contra el ciudadano Dennis Miguel Coronado De la Vega, al ser investigado por los delitos de extorsión y fabricación, suministro o tenencia de materiales y residuos peligrosos.

PUEDES VER: Corte de Tumbes reasigna magistrados para optimizar la justicia | tumbes | La República

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De acuerdo con las investigaciones expuestas en el expediente, el procesado es señalado como presunto autor del delito contra la seguridad pública, en su modalidad de fabricación, suministro o tenencia de materiales y residuos peligrosos, en agravio del Estado. Asimismo, se le imputa la presunta autoría del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión, con circunstancias agravantes, en perjuicio del ciudadano Oswaldo Agapito Dios Barreto.

El juzgado determinó que el plazo fijado para esta medida cautelar se computará a partir del día de la detención del investigado, es decir, desde el 30 de junio de 2026. De esta manera, el periodo de internamiento vencerá el próximo 29 de enero de 2027.

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