PNP brindó balance de sus principales resultados en el primer semestre de 2026 | Composición LR / Andina

PNP brindó balance de sus principales resultados en el primer semestre de 2026 | Composición LR / Andina

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La Policía Nacional del Perú (PNP) presentó un balance sobre sus principales resultados institucionales durante el primer semestre de 2026. Como parte del registro, informó que, del 1 de enero al 30 de junio, desarticuló a 132 organizaciones criminales y 7.371 bandas delictivas, en acciones ejecutadas por sus unidades especializadas para enfrentar diversos delitos.

Durante este periodo, la PNP también incautó 3.827 armas de fuego y recuperó 7.997 vehículos en operativos preventivos y de investigación. Asimismo, en su lucha contra el tráfico ilícito de drogas, decomisó 1.196.569 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC), 32.449 sobres de cocaína y 75.623 paquetes de marihuana.

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Detenciones, capturas y control migratorio

De acuerdo con las intervenciones efectuadas por la institución, en este lapso detuvieron a 131.751 peruanos y 7.257 extranjeros por diversos delitos. Además, concretaron la captura de 37.714 requisitoriados, quienes eran requeridos por las autoridades judiciales para el desarrollo de diversos procesos legales.

Por otro lado, la entidad realizó 20.335 intervenciones a ciudadanos extranjeros en aplicación de la normativa migratoria vigente, como parte de las acciones de verificación y control desarrolladas en distintas regiones del país.

PNP incautó mercadería de contrabando valorizada en más de S/294 millones

Durante los seis primeros meses del año, la PNP también incautó mercancías vinculadas al contrabando, valorizadas en S/294.802.425,80, así como S/46.621.453,55 durante intervenciones policiales y 246.658 unidades de material explosivo, entre dinamita y granadas, como parte de las acciones orientadas a preservar el orden interno y fortalecer la seguridad ciudadana.

"Los resultados presentados constituyen una muestra tangible de ese esfuerzo colectivo y reafirman la voluntad de la Policía Nacional del Perú de seguir fortaleciendo sus capacidades operativas, la transparencia institucional y el vínculo de confianza con la ciudadanía", señaló la entidad a través de un comunicado.

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