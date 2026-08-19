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'Outer Banks' temporada 5 reparto: lista de actores y personajes de la serie de Netflix

Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey y Jonathan Daviss regresan para la quinta y última temporada de 'Outer Banks' en Netflix, que llevará a los Pogues a enfrentar nuevas amenazas mientras buscan la Corona Azul.

'Outer Banks' estrena su última temporada en Netflix. Foto: Netflix
'Outer Banks' estrena su última temporada en Netflix. Foto: Netflix
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La quinta temporada de 'Outer Banks' reúne nuevamente a los protagonistas de la serie de Netflix para una última aventura marcada por la venganza, la persecución y los conflictos personales. Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey y Jonathan Daviss encabezan el elenco de los episodios finales, en los que sus personajes deberán afrontar las consecuencias de los acontecimientos anteriores.

La historia retoma el conflicto después de la muerte de JJ, interpretado por Rudy Pankow, a manos de su padre biológico, Chandler Groff (J. Anthony Crane). Mientras los Pogues buscan hacer justicia y recuperar la Corona Azul, John B y sus amigos se enfrentan a nuevos peligros. Pope Heyward, por su parte, carga con las secuelas psicológicas de haber disparado a Lightner para salvar a Cleo, mientras Sarah Cameron atraviesa un embarazo y permanece en fuga.

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'Outer Banks' temporada 5 reparto: ¿quién es quién en la serie de Netflix?

El reparto de 'Outer Banks' temporada 5 vuelve a estar liderado por los personajes que han acompañado a la serie desde sus primeras entregas. En esta última etapa, cada integrante del grupo tendrá un papel determinante frente a Chandler Groff y la disputa por la valiosa Corona Azul.

  • Chase Stokes como John B. Routledge: el protagonista vuelve a asumir el liderazgo de los Pogues. En los nuevos capítulos deberá organizar el contraataque contra Groff y afrontar cambios importantes en su relación con Sarah Cameron.
  • Madelyn Cline como Sarah Cameron: la actriz interpreta nuevamente a Sarah, quien deberá escapar mientras se ocupa de su embarazo. Su situación personal añade una nueva dificultad a la aventura del grupo.
  • Madison Bailey como Kiara Carrera: Kiara enfrenta la pérdida de JJ y queda profundamente afectada por lo ocurrido. Su deseo de hacer justicia la llevará a asumir nuevos riesgos durante la misión.
  • Jonathan Daviss como Pope Heyward: Pope intenta superar las consecuencias de haber matado a Lightner para proteger a Cleo. El personaje lidia con la culpa y el estrés postraumático, aunque también pone su inteligencia y conocimientos científicos al servicio de los Pogues.
  • J. Anthony Crane como Chandler Groff: el principal antagonista se dirige a Portugal para reunirse con un comprador y negociar la venta de la Corona Azul. Su presencia mantiene el conflicto central de la temporada.

El reparto también incluye a Carlacia Grant como Cleo Anderson, Drew Starkey como Rafe Cameron, Austin North como Topper Thornton, Fiona Palomo como Sofia y Cullen Moss como el sheriff Victor Shoupe.

En la trama, los Pogues liderados por John B intentan impedir que Groff venda la Corona Azul en Portugal. Para llegar hasta allí, recurren a un contrabandista al que sobornan para conseguir transporte hacia Lisboa. Sin embargo, pronto descubren que el hombre trabaja con Finch, interpretado por Jason Alan Carvell, y que su objetivo es secuestrar a Kiara.

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¿Cuándo se estrena 'Outer Banks' temporada 5?

La quinta y última temporada de 'Outer Banks' se estrena el jueves 20 de agosto de 2026 en Netflix. Los espectadores necesitarán una suscripción a la plataforma para acceder a los episodios finales de la producción de aventura y misterio.


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