HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Cañete, según IGP

El sismo registrado este 29 de junio se ubicó a 18 kilómetros al suroeste de Cañete y se produjo a una profundidad de 57 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Lima
Sismo en Lima
Escuchar
Resumen
Compartir

Un sismo de magnitud 3,5 se registró a las 7.13 a. m., a 18 kilómetros al suroeste de San Vicente de Cañete, en Lima. El temblor, ocurrido este lunes 29 de junio, tuvo una profundidad de 38 kilómetros, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este lunes 29 de junio se localizó a 18 kilómetros al suroeste de San Vicente, Cañete, Lima.

TE RECOMENDAMOS

¿ROSPIGLIOSI SENADOR?¿LÓPEZ ALIAGA SE LIBRA DEL CONGRESO? LUCIANO LÓPEZ LO EXPLICA TODO | ARDE TROYA

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La onda sísmica de un megaterremoto de 9,0 de magnitud rebotó en el núcleo de la Tierra y habría desplazado a Japón

La onda sísmica de un megaterremoto de 9,0 de magnitud rebotó en el núcleo de la Tierra y habría desplazado a Japón

LEER MÁS
Miraflores, San Isidro y Jesús María: las zonas de Lima que tendrían mejor comportamiento ante un terremoto, según CISMID de la UNI

Miraflores, San Isidro y Jesús María: las zonas de Lima que tendrían mejor comportamiento ante un terremoto, según CISMID de la UNI

LEER MÁS
Temblor se sintió en Lima: sismo de magnitud 3,7 remeció Huacho, según IGP

Temblor se sintió en Lima: sismo de magnitud 3,7 remeció Huacho, según IGP

LEER MÁS
Feria Internacional del Libro en Lima 2026

Feria Internacional del Libro en Lima 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Enorme incendio consume almacén de baterías en av. Colonial y moviliza al menos 30 unidades de bomberos

Enorme incendio consume almacén de baterías en av. Colonial y moviliza al menos 30 unidades de bomberos

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 28 de junio: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka del domingo 28 de junio: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Indecopi rematará casas, terrenos y otros inmuebles desde los S/27.400 este 30 de junio: requisitos y dónde participar

Indecopi rematará casas, terrenos y otros inmuebles desde los S/27.400 este 30 de junio: requisitos y dónde participar

LEER MÁS
EsSalud simplifica uno de los trámites más solicitados: ahora puedes hacerlo desde casa

EsSalud simplifica uno de los trámites más solicitados: ahora puedes hacerlo desde casa

LEER MÁS
Mujer muere tras caer desde el piso 14 de un edificio en Bajada Balta, Miraflores: Policía interviene a ciudadano extranjero

Mujer muere tras caer desde el piso 14 de un edificio en Bajada Balta, Miraflores: Policía interviene a ciudadano extranjero

LEER MÁS
Ruta 1180 cambia de nombre desde julio: empresa Nueva América anuncia nuevo código para su servicio entre Carabayllo y SJM

Ruta 1180 cambia de nombre desde julio: empresa Nueva América anuncia nuevo código para su servicio entre Carabayllo y SJM

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025