Liga Contra el Cáncer convoca a voluntarios para la Colecta 2026 en Lima | Cortesía

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La Liga Contra el Cáncer abrió la convocatoria para quienes deseen sumarse como voluntarios a la Colecta 2026, una campaña que busca recaudar fondos para financiar acciones de prevención, educación y detección temprana del cáncer en poblaciones vulnerables. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 12 de julio y podrán participar personas mayores de 16 años que residan en Lima.

Los voluntarios apoyarán durante agosto en la colecta pública de la institución, una actividad que permitirá reunir recursos para sostener campañas de despistaje gratuito, atención médica accesible y programas dirigidos a personas con escaso acceso a servicios de salud.

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¿Cómo inscribirse y cuáles son los requisitos?

Quienes deseen participar deberán registrarse en voluntarios.ligacancer.org.pe y completar sus datos personales antes del 12 de julio.

Los requisitos son:

Tener 16 años o más.

Residir en Lima.

Contar con WhatsApp.

Tener disposición para participar en la campaña solidaria.

Durante la Colecta 2026, los voluntarios recorrerán distintos puntos de la ciudad con las tradicionales alcancías de la Liga Contra el Cáncer para recibir donaciones de la ciudadanía.

Una campaña para fortalecer la prevención

La Liga Contra el Cáncer recordó que el dinero recaudado permitirá financiar programas de prevención y diagnóstico temprano, fundamentales para detectar la enfermedad en sus primeras etapas y mejorar las posibilidades de tratamiento, especialmente entre personas en situación de vulnerabilidad.

La gerente general de la institución, Damary Milla, destacó el impacto que tiene el voluntariado tanto para quienes reciben el apoyo como para quienes participan. "Ser voluntario de la Liga Contra el Cáncer no solo ayuda a otros: te transforma. En un país que se siente dividido, el voluntariado nos recuerda que aún tenemos la capacidad de ser mejores, de actuar en unión, con empatía y propósito. Cada persona que se suma demuestra que los valores como la solidaridad, el coraje y la generosidad siguen vivos y nos caracterizan como peruanos", señaló.

Según el informe 'Situación del Voluntariado en el Perú 2024', elaborado por Voluntarios de las Naciones Unidas, más de 4,1 millones de peruanos participaron en actividades de voluntariado en los últimos años. En conjunto, aportaron cerca de 248 millones de horas, un trabajo cuyo valor económico equivale a más de S/1.328 millones, lo que refleja el aporte de la ciudadanía a iniciativas sociales y de salud.