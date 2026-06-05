OEA y JEE Lambayeque consolidan fiscalización para la segunda vuelta electoral este domingo 7 de junio

El JEE Lambayeque detalló que la seguridad y resguardo del material electoral serán prioritarios. Fuente: difusión.

El JEE Lambayeque detalló que la seguridad y resguardo del material electoral serán prioritarios. Fuente: difusión.

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Las autoridades de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) junto al observador internacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alexander Cano, sostuvieron una reunión de trabajo clave en la sede del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lambayeque. El encuentro presencial tuvo como eje central fiscalizar la legalidad del sufragio y coordinar el despliegue final del material logístico que se desarrollará este domingo 7 de junio, fecha definitoria para la segunda vuelta electoral.

El presidente del JEE Lambayeque, el juez superior Edilberto José Rodríguez Tanta, recibió a la comitiva técnica internacional para evaluar el mapa de riesgos y verificar los canales de comunicación institucionales. Al respecto, el magistrado enfatizó:

"Nuestro objetivo es claro: resolver cada incidencia con absoluta transparencia para que la voluntad popular de la ciudadanía se vea fielmente reflejada en los resultados finales de esta jornada decisiva".

Logística y resguardo en provincias altoandinas

Durante la sesión se detalló que el traslado de actas, cédulas y ánforas contará con seguridad especial y resguardo preventivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los 32 distritos bajo jurisdicción. Se priorizará la vigilancia en los traslados hacia las zonas de geografía accidentada y difícil acceso, tales como los distritos altoandinos de Incahuasi y Cañaris.

Estadísticas clave del electorado en la región

El despliegue logístico y fiscalizador coordinado por la ODPE y el JEE dará cobertura a una población electoral masiva. En la región Lambayeque, se encuentran habilitados para sufragar más de 1 millón 51 mil ciudadanos, donde la participación femenina es mayoritaria con un 51.26 % del padrón total. El electorado se concentra de forma descentralizada bajo el siguiente esquema provincial:

Chiclayo : Concentra el mayor volumen electoral de la región norteña con un gran porcentaje de votantes.

: Concentra el mayor volumen electoral de la región norteña con un gran porcentaje de votantes. Lambayeque : Registra un padrón consolidado de más de 130,000 electores hábiles .

: Registra un padrón consolidado de más de . Ferreñafe: Completa el espectro electoral con una importante participación rural y juvenil que acude a las urnas.

Horarios de votación recomendados

Para optimizar el flujo de votantes y evitar la saturación en los centros educativos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene establecido el horario de votación general de 7.00 a. m. a 5.00 p. m.. Se aconseja acudir de forma escalonada según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) bajo el siguiente cronograma sugerido:

DNI terminado en 1, 2, 3 y 4 : Se sugiere asistir preferentemente en el turno de la mañana, de 8.00 a. m. a 11.00 a. m.

: Se sugiere asistir preferentemente en el turno de la mañana, de DNI terminado en 5, 6, 7, 8, 9 y 0 : Se sugiere acudir en el turno de la tarde, de 11.00 a. m. a 4.00 p. m.

: Se sugiere acudir en el turno de la tarde, de Adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad: Cuentan con un horario priorizado y de trato preferencial recomendado entre las 7.00 a. m. y las 8.00 a. m.

Se recomienda un horario escalonado de votación para optimizar el flujo en los centros. Fuente: difusión.

Sanciones y multas vigentes para omisos

El Jurado Electoral Especial recordó a la población que el voto en el Perú es obligatorio para los ciudadanos desde los 18 hasta los 70 años. El incumplimiento del sufragio o de la instalación de las mesas genera multas económicas acumulativas, estructuradas de acuerdo con la clasificación distrital determinada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI):

Por omisión al voto (No votar)

Distrito No Pobre : S/ 103.00

: Distrito Pobre No Extremo : S/ 51.50

: Distrito Pobre Extremo: S/ 25.75

Por omisión a la Mesa de Sufragio

Miembros de mesa (titulares y suplentes) : S/ 257.50 si no asisten o se niegan a integrar la mesa de votación.

: si no asisten o se niegan a integrar la mesa de votación. Sanción doble: Aquellos miembros de mesa seleccionados que además no asistan a votar acumularán ambas multas (la de miembro de mesa más la correspondiente a su distrito).

Las personas que no cancelen sus multas electorales quedarán sujetas a restricciones legales, tales como la imposibilidad de realizar trámites notariales, inscribir actos civiles, renovar el pasaporte o cobrar cheques en entidades bancarias.

Alianzas institucionales activas

Para asegurar la continuidad del servicio electoral frente a imprevistos, el JEE Lambayeque formalizó acuerdos de contingencia con la Gerencia Regional de Salud para asistencia médica inmediata en centros vulnerables, y con la prestadora de energía eléctrica local a fin de asegurar el suministro continuo durante el procesamiento de datos del domingo por la noche.

Esta visita técnica y las fiscalizaciones concurrentes de la misión de la OEA validan el cumplimiento riguroso de las normativas vigentes, mitigando escenarios de conflictividad social en los exteriores de los colegios de sufragio.