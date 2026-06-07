Las elecciones en el extranjero se llevan a cabo con normalidad, de acuerdo a la Cancillería Peruana. | Composición LR | ONPE

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Miles de peruanos residentes en el extranjero participan este domingo en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. La jornada electoral se desarrolla con normalidad en los cinco continentes, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que mantiene un monitoreo permanente a través de su centro de operaciones y en coordinación con las oficinas consulares desplegadas alrededor del mundo.

La Cancillería precisó que supervisa el proceso en 73 países mediante una red de 119 oficinas consulares, 219 locales de votación y 2.506 mesas de sufragio habilitadas para los ciudadanos peruanos que ejercen su derecho al voto fuera del país.

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Durante una actualización realizada por la mañana, la institución reportó la instalación del 100% de las mesas de sufragio en Oceanía, Asia, África y Europa, lo que permitió habilitar un total de 964 mesas en estos continentes.

Madrid concentra la mayor cantidad de electores peruanos

En Europa, donde reside una de las comunidades peruanas más numerosas, Madrid destacó por contar con 194 mesas de votación para atender a más de 115.000 electores. Milán registró la segunda mayor concentración, con 112 mesas habilitadas.

Las autoridades consulares indicaron que el proceso electoral se desarrolló sin contratiempos en diversas ciudades europeas, así como en países de África y Medio Oriente. En Madrid, Barcelona, Hamburgo, Viena y Roma se reportó una importante concurrencia de ciudadanos peruanos que acudieron a los locales de votación para cumplir con su deber cívico.

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Culmina la votación en Asia y Oceanía

La Cancillería informó también que la jornada electoral concluyó satisfactoriamente en Oceanía y Asia. En Nueva Zelanda, Diego Arthur se convirtió en el primer peruano en emitir su voto en Wellington y, además, asumió funciones como presidente de mesa.

Asimismo, se destacó la participación de la comunidad peruana residente en Australia, donde viven cerca de 7.000 connacionales.

En Asia, el proceso finalizó en países como Japón, Corea del Sur, China, Singapur, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam y Malasia. Desde Tokio, la Cancillería difundió imágenes de una mesa de sufragio como parte del monitoreo en tiempo real de la jornada electoral.

América inicia progresivamente el proceso electoral

Mientras tanto, en el continente americano comenzó la apertura gradual de las mesas de votación. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que el proceso se inició en Estados Unidos, donde funcionan 17 consulados peruanos, además de los países de América Central, el Caribe y Sudamérica.

Uno de los casos que llamó la atención fue el de Demóstenes Vivar, ciudadano peruano de 98 años, quien acudió a sufragar en una mesa de votación ubicada en el estado de Connecticut, Estados Unidos.

Peruanos votan por primera vez en países del Golfo Pérsico

Uno de los hechos más destacados de estas elecciones es la participación, por primera vez, de ciudadanos peruanos residentes en varios países del Golfo Pérsico.

La Cancillería informó que connacionales ejercen su derecho al voto en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar. Imágenes difundidas desde Dubái y Arabia Saudita mostraron una asistencia ordenada y puntual de los electores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que mantiene una supervisión permanente de las incidencias electorales en coordinación con las 119 oficinas consulares peruanas en el exterior.

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