Chef Rodrigo Fernandini se convierte en embajador de Chery Perú

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Chery Perú anunció la incorporación del chef Rodrigo Fernandini como nuevo embajador de la marca. La alianza contempla que el reconocido cocinero conduzca la SUV Tiggo 9, uno de los modelos insignia de Chery, como parte de una estrategia que busca fortalecer el vínculo de la compañía con los peruanos a través de la gastronomía, la innovación y las experiencias compartidas.

Más que sumar a una figura reconocida, Chery apuesta por una alianza con una trayectoria que refleja la evolución, la innovación y el compromiso por hacer las cosas bien. La gastronomía, además de ser uno de los mayores orgullos del Perú, representa un espacio donde las personas se reúnen, comparten y construyen recuerdos, valores que también forman parte de la visión que la marca busca seguir fortaleciendo en el país.

¿Quién es Rodrigo Fernandini, el nuevo embajador de Chery Perú?

Rodrigo Fernandini ha construido una destacada trayectoria que une cocina, emprendimiento y proyección internacional. Chiclayano de origen y formado en Le Cordon Bleu de Lima, llevó la gastronomía peruana a Nueva York con Artesano, restaurante que marcó una etapa importante en su carrera fuera del país. Este año inauguró en el Perú su restaurante Fernandini y hoy se ha consolidado como una de las figuras más representativas de la nueva generación de chefs peruanos, acercando la cocina a miles de personas con un estilo auténtico, cercano y apasionado.

"En Chery buscamos construir una marca cada vez más cercana a las personas, no solo a través de nuestros vehículos, sino también de las experiencias que compartimos con ellas. Rodrigo representa una forma de hacer las cosas con dedicación, pasión y un compromiso permanente por la excelencia, valores con los que nos sentimos plenamente identificados. La gastronomía, además, ocupa un lugar muy especial en la vida de los peruanos y nos brinda una oportunidad auténtica para conectar con ellos desde un espacio que genera confianza, reúne a las familias y crea momentos memorables", señaló Cecilia Riva, Brand Manager de Chery Perú.

La colaboración inspira a Chery a ser un claro ejemplo de innovación y evolución constante. Foto: difusión.

¿Qué ofrece la SUV Chery Tiggo 9?

Como parte de esta alianza, Fernandini conducirá la TIGGO 9, el SUV insignia de Chery y uno de los modelos que mejor representa la evolución de la marca en diseño, tecnología, seguridad y confort. Pensada para quienes buscan una experiencia de conducción premium, combina amplitud, innovación y un completo equipamiento orientado a brindar mayor comodidad y seguridad en cada viaje.

Más que una colaboración comercial, esta alianza refleja una visión compartida basada en la innovación, la evolución constante y la búsqueda de la excelencia. Son principios que también inspiran a Chery en el desarrollo de soluciones de movilidad pensadas para brindar mayor seguridad, tecnología, comodidad y tranquilidad a las familias, construyendo relaciones de largo plazo con sus clientes.

Chery Perú continúa su crecimiento en el mercado automotriz

La incorporación de Rodrigo Fernandini coincide con un importante momento para la marca en el país. Recientemente, Chery fue reconocida como la Mejor Marca Automotriz China 2026 por Best Car of the Year, un reconocimiento que reafirma su compromiso con la innovación, la calidad, la seguridad y la tecnología, así como el crecimiento sostenido que viene registrando en el mercado peruano.

Actualmente, Chery cuenta con más de 18 millones de usuarios en todo el mundo, presencia en más de 130 países y regiones, forma parte del ranking Fortune Global 500 y se mantiene como el principal exportador automotriz chino durante más de 22 años consecutivos, consolidando su posicionamiento internacional y su crecimiento sostenido.

Acerca de Chery

Chery , fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 18 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 22 años consecutivos.

En el Perú, Chery cuenta con una sólida red de concesionarios en distintas ciudades del país, incluyendo Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Ica, Juliaca y Tarapoto ofreciendo atención comercial y posventa especializada, repuestos originales y servicios técnicos de alta calidad.

Sobre Astara

Astara es una compañía global especializada en la distribución eficiente de automóviles, líder en el sector de la automoción, y orientada a generar valor tanto para las marcas que representamos como para nuestros clientes.

Combinamos una amplia experiencia de casi 50 años, con tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para comprender las necesidades de cada cliente y ofrecer soluciones de movilidad flexibles y personalizadas a particulares, empresas y administraciones públicas. Nuestro Modelo operativo global, refuerza nuestra ventaja competitiva y nos posiciona como un referente en eficiencia y valor añadido del sector de la automoción.

En 2025, Astara alcanzó unos ingresos de 5.500 millones de euros y comercializó 220.000 vehículos nuevos. Contamos con un equipo de cerca de 3.000 profesionales de 50 nacionalidades y operamos en 18 países de Europa (España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Finlandia, Suiza y Austria) y Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Colombia).

En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 6 marcas automotrices: Kia, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso, Peugeot y Nissan.

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com

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