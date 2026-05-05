HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2026
Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2026     Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2026     Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2026     
Notas de Prensa

Garantizan viabilidad legal y fondos para ejecución de la NCC

Norma técnica asegura que el financiamiento y la gobernanza del proyecto no sufran interrupciones.

La Comisión de Transportes del Congreso aprobó un dictamen que establece medidas para garantizar la continuidad de la Nueva Carretera Central. Fuente: Difusión.
La Comisión de Transportes del Congreso aprobó un dictamen que establece medidas para garantizar la continuidad de la Nueva Carretera Central. Fuente: Difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La Comisión de Transportes del Congreso aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 14089 y 14141, que propone un texto sustitutorio para establecer medidas de continuidad, priorización y coordinación en la ejecución de la Nueva Carretera Central (NCC).

La iniciativa establece un marco legal que permitirá asegurar la ejecución progresiva de esta obra estratégica, considerada clave para mejorar la conectividad y la competitividad en la macrorregión centro del país.

“El trabajo en unidad entre el Gobierno Regional, la Comisión Multisectorial y el Congreso ha permitido avanzar con una propuesta sólida que asegura la continuidad del proyecto y la seguridad financiera de los recursos. Estaremos vigilantes a su aprobación en el Pleno”, afirmó el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas.

nueva-carretera-central

La iniciativa, relacionada con los proyectos de ley 14089 y 14141, busca asegurar un marco legal que permita la ejecución eficiente de esta obra estratégica. Fuente: Difusión.

El presidente de la Comisión de Transportes, Juan Mori, destacó que este resultado es fruto de una labor conjunta entre distintos niveles de gobierno y actores políticos, lo que permitió consolidar una propuesta viable y técnicamente sustentada.

El dictamen representa un avance significativo al asegurar el presupuesto mediante una ley, quedando ahora pendiente su debate y aprobación en el Pleno del Congreso. Luego, el Poder Ejecutivo deberá garantizar el financiamiento en el mediano y largo plazo.

A su turno, Mori saludó a Junín y a las regiones involucradas por este logro y expresó su confianza en que la propuesta será aprobada en el más breve plazo. “Tenemos la convicción de que se logrará”, sostuvo.

El dictamen fortalece la gobernanza, mejora la coordinación interinstitucional y optimiza la programación multianual. Entre sus beneficios, permitirá reducir retrasos y sobrecostos, mejorar la transparencia y asegurar la ejecución de la obra dentro del marco legal y sin afectar la sostenibilidad fiscal del Estado.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Mancomunidad Regional PACA pide aprobación de proyecto de ley para financiamiento de la NCC

Mancomunidad Regional PACA pide aprobación de proyecto de ley para financiamiento de la NCC

LEER MÁS
Temblor de magnitud 4,9 se sintió en Junín hoy, según IGP

Temblor de magnitud 4,9 se sintió en Junín hoy, según IGP

LEER MÁS
Resultados Junín Elecciones 2026 EN VIVO: conteo oficial ONPE para senador y diputados

Resultados Junín Elecciones 2026 EN VIVO: conteo oficial ONPE para senador y diputados

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mancomunidad Regional PACA pide aprobación de proyecto de ley para financiamiento de la NCC

Mancomunidad Regional PACA pide aprobación de proyecto de ley para financiamiento de la NCC

LEER MÁS
Proyectos socioambientales peruanos aún pueden participar de "PREMIOS VERDES" 2026

Proyectos socioambientales peruanos aún pueden participar de "PREMIOS VERDES" 2026

LEER MÁS
JEE Lambayeque reafirma transparencia en el procesamiento de actas presidenciales

JEE Lambayeque reafirma transparencia en el procesamiento de actas presidenciales

LEER MÁS
JEE Lambayeque refuerza fiscalización para garantizar transparencia electoral

JEE Lambayeque refuerza fiscalización para garantizar transparencia electoral

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Notas de Prensa

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025