Dictan 7 meses de prisión preventiva contra conductor que atropelló a periodistas en Arequipa

Sujeto es acusado de atropellar y causar la muerte de periodista en Arequipa | Composición LR / Difusión

Sujeto es acusado de atropellar y causar la muerte de periodista en Arequipa | Composición LR / Difusión

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El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra Juan Gabriel Aguirre Cáceres, conductor acusado de atropellar a dos periodistas y causar la muerte de uno de ellos, en el distrito de Paucarpata, en Arequipa. La víctima mortal del accidente fue el reportero gráfico Heiner Aparicio Ojeda y el herido, José Mamani Zamata.

La medida se ordenó a pedido de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, que investiga a Aguirre por el delito de homicidio culposo agravado, lesiones culposas graves y fuga del lugar del accidente. La posible condena por estos delitos supera los cinco años de prisión.

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Chofer estuvo ebrio durante el accidente

Según la tesis fiscal, la noche del 6 de mayo Aguirre manejaba su automóvil Volkswagen rojo de placa CIH-046 tras salir de una reunión social en el sector de Yumina. De pronto, perdió el control y atropelló a los comunicadores, quienes se encontraban cambiando la llanta de su vehículo al borde de la avenida Túpac Amaru.

Las diligencias preliminares revelaron que el imputado se encontraba en estado de ebridad, ya que tenía 0.96 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente, de acuerdo con Perú 21. Además, lejos de auxiliar a las víctimas, el hombre continuó su marcha, huyendo de la escena y abandonando malheridos a las víctimas en plena vía. Casi 13 horas después del siniestro, recién se presentó en la comisaría de Colca Apaza, admitiendo haber consumido alcohol y que impactó con “algo”.

Prisión preventiva para el implicado

Mientras el caso se investiga y se determinan las responsabilidades, Aguirre estará recluido en prisión de forma preventiva. La medida busca asegurar la presencia del investigado durante las diligencias pendientes y evitar peligros para el desarrollo del proceso penal.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) exigió una sanción ejemplar y una investigación "célere y diligente" para el responsable. Al recordar a Heiner Aparicio como un fotoperiodista audaz y respetado, el gremio nacional se sumó al clamor de justicia de sus colegas en Arequipa: su partida no debe quedar impune.

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