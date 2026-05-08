Conoce horario de atención de los cementerios en el Perú por el Día de la Madre. | Foto: composición LR

Conoce horario de atención de los cementerios en el Perú por el Día de la Madre. | Foto: composición LR

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Este domingo 10 de mayo, Día de la Madre, miles de peruanos se movilizarán hacia los principales cementerios y camposantos del Perú para rendir homenaje a sus seres queridos. Ante la gran afluencia de visitantes que se espera en Lima y provincias, es vital conocer con antelación el horario de atención y las disposiciones especiales que han establecido empresas como Campo Fe, Mapfre y Parque del Recuerdo para garantizar una jornada ordenada.

Para este fin de semana festivo, diversas sedes en Huachipa, Lurín, Puente Piedra y Ancón han anunciado modificaciones en sus itinerarios, incluyendo aperturas anticipadas y servicios de transporte exclusivos. Conoce los detalles.

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Horarios de atención de cementerios en Lima y Callao por el Día de la Madre

Cementerio ‘El Ángel’ - Parcona

Mediante un comunicado difundido en su cuenta de Facebook, la Municipalidad Distrital de Parcona informó que, con motivo del Día de la Madre, el horario de atención del Cementerio ‘El Ángel’ se mantendrá en su horario habitual, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Asimismo, se han dispuesto acciones de orden, limpieza y control en los accesos, con el fin de garantizar un ambiente adecuado, seguro y respetuoso para todos los visitantes.

Campo Fe

Según informó la empresa Campo Fe, por la festividad del Día de la Madre, los camposantos de Huachipa, Norte y Sur contarán con horario extendido. Este itinerario especial, que rige desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., inició el martes 5 y se extenderá hasta el domingo 10 de mayo.

Asimismo, se anunció la habilitación de un servicio especial de movilidad hacia el camposanto de Huachipa por la festividad. Estas unidades partirán desde el paradero Javier Prado en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., con una tarifa establecida de S/10 por cada tramo.

Horario de atención en Campo Fe por el Día de la Madre.

Camposantos Mapfre

Con el fin de recibir a todos los visitantes por el Día de la Madre, Mapfre anunció la ampliación de su horario de atención en todos sus camposantos (Huachipa, Chincha, Ica, Pisco, Piura y Chiclayo). El domingo 10 de mayo, las puertas estarán abiertas desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., mientras que el sábado 9 de mayo el acceso será de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se recomienda al público acudir dentro de estos rangos establecidos para una mejor organización.

Parque del Recuerdo

Para la celebración del Día de la Madre, los camposantos Parque del Recuerdo mantendrán sus horarios habituales de atención. En las sedes de Lurín, Puente Piedra y provincias (Tacna, Piura, Arequipa e Ica), el acceso será de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.; mientras que en la sede de Ancón, la agenda se mantiene de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.